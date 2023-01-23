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https://sputniknews.com.tr/20230123/avrupa-parlamentosundaki-yolsuzluk-skandali-polonyaya-uzandi-1066092384.html
Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalı Polonya'ya uzandı
Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalı Polonya'ya uzandı
Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili devam eden soruşturma Polonya’ya uzandı. Belçikalı savcıların, söz konusu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T23:13+0300
2023-01-23T23:13+0300
dünya
ap
avrupa parlamentosu (ap)
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
polonya
avrupa
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Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, Belçikalı savcıların, söz konusu soruşturma kapsamında kontrol ettiği 60 kişilik listede, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nden (PiS) 2 milletvekilinin yer aldığı açıklandı.Polonya basını, söz konusu milletvekillerinin PiS kontenjanında AP’de görevli olan Tomasz Poreba ve Ryszard Czarnecki olduğunu ifade etti.Ekim 2016’da Katar'ın Brüksel Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Misyon Şefi Ali bin Jassim Al-Thani ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkan Poreba, söz konusu görüşmenin Katar ile Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Partisi arasındaki işbirliğinin yanı sıra AP Polonya delegasyonu ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştiğini söyledi.Görüşmenin bir nezaket görüşmesi olduğunu, görüşmeye ilişkin bilgilerin internet sayfasında da bulunabileceğini ifade eden Poreba, AP milletvekilliği süresince Katar, Fas ve Mauritius'a giden hiçbir delegasyonda yer almadığını belirtti. Poreba, bugüne kadar Katar'a yalnızca bir kere, 2022 Dünya Kupası döneminde gittiğini kaydetti.Belçikalı savcıların listesinde adı geçen bir diğer AP milletvekili Czarnecki'nin ise Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'una birkaç kere katıldığını aktaran Polonya basını, Czarnecki'nin bugüne kadar hangi amaçlarla, kaç kere Katar'a gittiğine ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktığını bildirdi.Öte yandan, Avrupa Birliği’nin (AB) Polonya'nın fonlarını 'hukukun egemenliği ilkesini çiğnediği' gerekçesiyle bloke etmesinin ideolojik olduğunu dile getiren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dahil iktidar partisi üyeleri, Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalının patlak vermesinin ardından böylesi bir AB ve Avrupa Parlamentosu'nun Polonya'ya hukukun üstünlüğü dersi veremeyeceğini belirtmişti.Polonya basını, rüşvet soruşturmasında iktidar partisi PiS kontenjanından seçilen iki AP milletvekilinin adının geçmesi Polonya hükümetini zora sokabileceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/avrupa-parlamentosunda-yolsuzluk-sorusturmasi-eva-kailinin-tutukluluk-halinin-devamina-hukmedildi-1065945097.html
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ap, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, polonya, avrupa
ap, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, polonya, avrupa

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalı Polonya'ya uzandı

23:13 23.01.2023
© REUTERS / Vincent KesslerAvrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© REUTERS / Vincent Kessler
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Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili devam eden soruşturma Polonya’ya uzandı. Belçikalı savcıların, söz konusu soruşturma kapsamında kontrol ettiği 60 kişilik listede, Hukuk ve Adalet Partisi’nden (PiS) 2 milletvekilinin yer aldığı açıklandı.
Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, Belçikalı savcıların, söz konusu soruşturma kapsamında kontrol ettiği 60 kişilik listede, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nden (PiS) 2 milletvekilinin yer aldığı açıklandı.
Polonya basını, söz konusu milletvekillerinin PiS kontenjanında AP’de görevli olan Tomasz Poreba ve Ryszard Czarnecki olduğunu ifade etti.
Ekim 2016’da Katar'ın Brüksel Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Misyon Şefi Ali bin Jassim Al-Thani ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkan Poreba, söz konusu görüşmenin Katar ile Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Partisi arasındaki işbirliğinin yanı sıra AP Polonya delegasyonu ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştiğini söyledi.
Görüşmenin bir nezaket görüşmesi olduğunu, görüşmeye ilişkin bilgilerin internet sayfasında da bulunabileceğini ifade eden Poreba, AP milletvekilliği süresince Katar, Fas ve Mauritius'a giden hiçbir delegasyonda yer almadığını belirtti. Poreba, bugüne kadar Katar'a yalnızca bir kere, 2022 Dünya Kupası döneminde gittiğini kaydetti.
Belçikalı savcıların listesinde adı geçen bir diğer AP milletvekili Czarnecki'nin ise Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'una birkaç kere katıldığını aktaran Polonya basını, Czarnecki'nin bugüne kadar hangi amaçlarla, kaç kere Katar'a gittiğine ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktığını bildirdi.
Öte yandan, Avrupa Birliği’nin (AB) Polonya'nın fonlarını 'hukukun egemenliği ilkesini çiğnediği' gerekçesiyle bloke etmesinin ideolojik olduğunu dile getiren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dahil iktidar partisi üyeleri, Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalının patlak vermesinin ardından böylesi bir AB ve Avrupa Parlamentosu'nun Polonya'ya hukukun üstünlüğü dersi veremeyeceğini belirtmişti.
Polonya basını, rüşvet soruşturmasında iktidar partisi PiS kontenjanından seçilen iki AP milletvekilinin adının geçmesi Polonya hükümetini zora sokabileceği ifade edildi.
Eva Kaili, a member of the European Parliament, representing the Panhellenic Socialist Movement - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
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