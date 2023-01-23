https://sputniknews.com.tr/20230123/arastirma-erkeklerlerin-kankalari-ile-iliskileri-romantik-iliskilerinden-daha-cok-tatmin-ediyor-1066061125.html

Araştırma: Erkeklerin 'Kankaları' ile ilişkileri, romantik İlişkilerinden daha çok tatmin ediyor

Araştırma: Erkeklerin 'Kankaları' ile ilişkileri, romantik İlişkilerinden daha çok tatmin ediyor

Bir grup araştırmacının Men and Masculinities jurnalinde yayımlanan çalışmasına göre, 21. yüzyılda yaşayan erkeklerin 'kankaları' ile arasındaki heteroseksüel... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T11:23+0300

2023-01-23T11:23+0300

2023-01-23T12:18+0300

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Evrim Ağacı'nda yer alan makaleye göre, Türkiye'de erkekler arasındaki yakınlık zaten uzun yıllardır kabul gören bir durum, ancak özellikle Batı'da erkekler arasındaki 'heteroseksüel yakınlık' (yani cinsel istek barındırmayan, romantik olmayan) yakın geçmişe kadar pek açık yaklaşılan bir durum değildi. Fakat bu artık değişiyor ve makalenin yazarlarına göre bu olumlu bir gelişme. Fakat dikkat edilmesi gereken bir risk var: Kankalık ilişkileri giderek güçlenen erkeklerin romantik yaşantılarında kurdukları bağlar daha gevşek hale gelebilir; hatta erkeklerin romantik ilişki yaşama ihtimalini azaltabilir.Araştırmanın bulgularıAraştırmacılar bu çalışmada üniversite ikinci sınıf çağındaki 30 heteroseksüel (düzcinsel) erkeği incelediler. Bu erkekleri, daha önceden romantik ilişkisi olan veya şu anda ilişkisi devam eden kişiler arasından seçtiler (bu durumun sorun yaratıp yaratmadığını yazımızın sonunda okuyabilirsiniz). Gruptaki 1 tanesi hariç tüm erkekler beyazdı. Araştırmacılar, araştırmanın bir İngiliz üniversitesinde yapılmış olması nedeniyle bu tarz bir durumun doğduğunu belirtiyorlar. Ayrıca katılımcıların hepsi spor ile ilişkili bir bölümde okuyordu; 12 tanesi ortak aldıkları bir dersten, geri kalanı ise arkadaşlarından duyarak ve rastgele seçildi. Bu erkeklerin eşcinselliğe yönelik tutumlarını ölçmek için Herek'in 1988 yılında geliştirdiği Gayler ve Lezbiyenlere Yönelik Tutumlar skalası kullanıldı ve her birinin eşcinselliğe olumlu yaklaştığı tespit edildi.Sonrasında bu erkeklerden, kankaları ile ne tarz bir ilişki içerisinde oldukları anlatmaları istendi. Sorulan sorular, kankalık ilişkilerinin sınırlarının ne olduğunu tespit etmek amacıyla seçildi.Katılımcıların yanıtlarıKatılımcıların kankalarıyla ilgili ilişkilerini nasıl tanımladıkları oldukça ilginçti. Çalışmaya katılan "Bruce" isimli katılımcı şöyle diyor:"Adeta bir çift gibiyiz. Hatta arkadaşlar bize sıklıkla karı-koca derler."Bir diğer katılımcı olan "Martin" ise şunları söylüyor:"Bu, tıpkı bir kız arkadaşınızın olması gibi. Ama bir kız arkadaş değil gibi de...""Aaron" isimli katılımcı, aradaki farkı modellemeye çalıştığında şöyle bir sonuç ortaya çıktı:"Dikkate almamız gereken üç faktör var: cinsellik, duygusallık ve kişilik. Kankalıkta son ikisi şarttır; bir kızlaysa biri cinsellik olmak şartıyla bunlardan ikisi yeterlidir. Bir arkadaşınızla kankalık ilişkiniz varsa, bunu tetikleyen şey o kişiye duyduğunuz ilgidir, sevgi ve dostluktur. Seks istemeniz değildir.""Bob" ise aradaki farkı çok daha direkt anlatıyor:"Aradaki tek fark seks. Cidden.""Chris" isimli bir katılımcı, "kankalık" ile "romantik ilişki" arasındaki fark sorulduğunda şöyle yanıt veriyor:"Bunu yanıtlaması gerçekten güç. Ama bir fark var demem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Fakat yine de bilmiyorum. Aradaki farkı tespit etmekte zorlanıyorum. Hissettiğim hisler farklı; ancak bunları ifade etmem çok zor. Ah, sanırım şöyle diyebilirim: Romantik ilişki bir kız ile olur, kankalık ise bir erkekle. "Tüm katılımcıların hemfikir olduğu en önemli nokta şuydu: Romantik bir ilişkide cinsel arzu vardır; ancak kankalıkta bu yoktur.'Kankalık' romantizmden de öteBuna rağmen araştırmacılar, seks ihtiyacı bir kenara konulduğunda, kankalık ilişkisinin tıpkı romantik bir ilişki gibi fonksiyona sahip olduğunu tespit ettiler. Örneğin bu araştırmadaki erkeklerin neredeyse tamamı (30 katılımcıdan 28'i), çok gizli sırlarını romantik ilişkilerinden ziyade kankalarına açıklamaya çok daha meyilli olduklarını belirttiler. Bu kişiler, kankalık ilişkisinin çok daha derin ve koşulsuz bir güven ilişkisine dayandığını söylediler. Bu ilişkiler içindeki duygusallığın gerçekten güven ve sevgiye dayandığını vurguladılar.Araştırmacılar bunun en önemli nedeninin önyargıdan kaçmak olduğunu belirtiyorlar. Erkekler, sevgililerinin kendileriyle ilgili yargılarını olumlu yönde değiştirmek adına normalde davranacaklarından farklı davranıyorlar. Erkeklere karşı ise bu farklılığı göstermek zorunda hissetmiyorlar. Örneğin erkekler, sevgilileriyle çeşitli konularda çatışmak veya onlarla yüzleşmek istemedikleri için, bazı konuları onlardan gizleyebiliyorlar ve kankalarına bunları çok daha rahat açıklayabiliyorlar.

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