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Ankara’da son yılların en kurak kışı yaşanıyor
Ankara’da son yılların en kurak kışı yaşanıyor
Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Ankara, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, ankara, kuraklık, yağmur, kış, фото
fotoğraf, ankara, kuraklık, yağmur, kış, фото

Ankara’da son yılların en kurak kışı yaşanıyor

12:54 23.01.2023 (güncellendi: 12:55 23.01.2023)
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Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Ankara, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor.
© AAÖnceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, şehrin yüksek mahallerinde yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahardan kalma görüntülere rastlanıyor.
Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, şehrin yüksek mahallerinde yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahardan kalma görüntülere rastlanıyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, şehrin yüksek mahallerinde yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahardan kalma görüntülere rastlanıyor.
© AAAnkara’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.
Ankara’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
Ankara’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.
© AATürkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Ankara, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor.
Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Ankara, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA
Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Ankara, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor.
© AAYoğun kar yağışı alması beklenen Aralık ve Ocak aylarında beklenen kar yağmadı.
Yoğun kar yağışı alması beklenen Aralık ve Ocak aylarında beklenen kar yağmadı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Yoğun kar yağışı alması beklenen Aralık ve Ocak aylarında beklenen kar yağmadı.
© AAMeteoroloji bu hafta cuma günü, kentte yağışlı havanın etkili olmasını bekliyor.
Meteoroloji bu hafta cuma günü, kentte yağışlı havanın etkili olmasını bekliyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA
Meteoroloji bu hafta cuma günü, kentte yağışlı havanın etkili olmasını bekliyor.
© AAKış mevsimine rağmen yağış olmaması üzerinde Ankaralılar geçtiğimiz hafta Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde yağmur duası etmişti
Kış mevsimine rağmen yağış olmaması üzerinde Ankaralılar geçtiğimiz hafta Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde yağmur duası etmişti - Sputnik Türkiye
6/7
© AA
Kış mevsimine rağmen yağış olmaması üzerinde Ankaralılar geçtiğimiz hafta Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde yağmur duası etmişti
© AAKentin simge bölgelerinden Kuğulu Park'taki su, bir yıl önce kış aylarında buz tutmuştu.
Kentin simge bölgelerinden Kuğulu Park'taki su, bir yıl önce kış aylarında buz tutmuştu. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA
Kentin simge bölgelerinden Kuğulu Park'taki su, bir yıl önce kış aylarında buz tutmuştu.
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