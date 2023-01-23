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Anadolu Ajansı'ndan anket: 'İsveç'in NATO üyeliği desteklenmeli mi?'
Anadolu Ajansı'ndan anket: 'İsveç'in NATO üyeliği desteklenmeli mi?'
Anadolu Ajansı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" diye sordu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T15:18+0300
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anadolu ajansı
isveç
nato
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15:10 itibariyle 36 binden fazla katılımcının yüzde 92.4 'Hayır' oyu verirken, yüzde 7.6 'Evet' oyu verdi. Anket, gün sonuna kadar devam edecek.
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anadolu ajansı, isveç, nato
anadolu ajansı, isveç, nato

Anadolu Ajansı'ndan anket: 'İsveç'in NATO üyeliği desteklenmeli mi?'

15:18 23.01.2023
© AAİsveç
İsveç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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Anadolu Ajansı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" diye sordu.
15:10 itibariyle 36 binden fazla katılımcının yüzde 92.4 'Hayır' oyu verirken, yüzde 7.6 'Evet' oyu verdi.
Anket, gün sonuna kadar devam edecek.
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