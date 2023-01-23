https://sputniknews.com.tr/20230123/anadolu-ajansindan-isvec-anketi-isvecin-nato-uyeligini-desteklenmeli-mi-1066074085.html

Anadolu Ajansı'ndan anket: 'İsveç'in NATO üyeliği desteklenmeli mi?'

Anadolu Ajansı'ndan anket: 'İsveç'in NATO üyeliği desteklenmeli mi?'

Anadolu Ajansı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" diye sordu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T15:18+0300

2023-01-23T15:18+0300

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türkiye

anadolu ajansı

isveç

nato

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15:10 itibariyle 36 binden fazla katılımcının yüzde 92.4 'Hayır' oyu verirken, yüzde 7.6 'Evet' oyu verdi. Anket, gün sonuna kadar devam edecek.

türkiye

isveç

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2023

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