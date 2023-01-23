https://sputniknews.com.tr/20230123/aksener-babacani-ziyaret-etti-1066077324.html
Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'taki 6'lı masa toplantısı öncesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T15:58+0300
2023-01-23T15:58+0300
2023-01-23T15:58+0300
politika
meral akşener
ali babacan
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak günü, İYİ Parti Genel Merkezi'nde 11'incisi düzenlenecek 6'lı masa toplantısından önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti.İki genel başkanın görüş alışverişinde bulunduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Babacan, Akşener'i kapıya kadar uğurladı.
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meral akşener, ali babacan
meral akşener, ali babacan
Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'taki 6'lı masa toplantısı öncesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak günü, İYİ Parti Genel Merkezi'nde 11'incisi düzenlenecek 6'lı masa toplantısından önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti.
İki genel başkanın görüş alışverişinde bulunduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Babacan, Akşener'i kapıya kadar uğurladı.