https://sputniknews.com.tr/20230123/ahmet-hakan-isvecte-kuran-yakan-su-manyagi-fazla-mi-ciddiye-aliyoruz-acaba-1066059412.html

Ahmet Hakan: İsveç’te Kuran yakan şu manyağı, fazla mı ciddiye alıyoruz acaba?

Ahmet Hakan: İsveç’te Kuran yakan şu manyağı, fazla mı ciddiye alıyoruz acaba?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İsveç'te 'Kuran-ı Kerim yakma eylemi' hakkında, "İsveç’te Kuran yakan şu manyağı, fazla mı ciddiye alıyoruz acaba?.. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında 'öfkesinin tepesinde olduğunu belirterek' "Sinirleniyorum ama minnacık bir meczup bozuntusunun, koskoca İslam dünyasını bu kadar kolay ayağa kaldırabiliyor olmasından da rahatsız oluyorum" ifadesini kullandı.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, devletin İsveç'e tavrının, "çok şahane, çok klas" olduğunu belirterek, "Devletin koyduğu bu vakur tavırla yetinelim. Daha fazla önem vermeyelim şu alçak münasebetsize" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230123/isvecte-kuran-i-kerim-yakan-siyasetci-bu-kadar-cok-insanin-beni-olumle-tehdit-etmesine-uzuluyorum-1066058415.html

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