https://sputniknews.com.tr/20230123/ahmet-hakan-isvecte-kuran-yakan-su-manyagi-fazla-mi-ciddiye-aliyoruz-acaba-1066059412.html
Ahmet Hakan: İsveç’te Kuran yakan şu manyağı, fazla mı ciddiye alıyoruz acaba?
Ahmet Hakan: İsveç’te Kuran yakan şu manyağı, fazla mı ciddiye alıyoruz acaba?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İsveç'te 'Kuran-ı Kerim yakma eylemi' hakkında, "İsveç’te Kuran yakan şu manyağı, fazla mı ciddiye alıyoruz acaba?.. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T09:55+0300
2023-01-23T09:55+0300
2023-01-23T09:55+0300
türkiye
ahmet hakan
kuran
kuran-ı kerim
isveç
türkiye
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Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında 'öfkesinin tepesinde olduğunu belirterek' "Sinirleniyorum ama minnacık bir meczup bozuntusunun, koskoca İslam dünyasını bu kadar kolay ayağa kaldırabiliyor olmasından da rahatsız oluyorum" ifadesini kullandı.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, devletin İsveç'e tavrının, "çok şahane, çok klas" olduğunu belirterek, "Devletin koyduğu bu vakur tavırla yetinelim. Daha fazla önem vermeyelim şu alçak münasebetsize" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/isvecte-kuran-i-kerim-yakan-siyasetci-bu-kadar-cok-insanin-beni-olumle-tehdit-etmesine-uzuluyorum-1066058415.html
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ahmet hakan, kuran, kuran-ı kerim, isveç, türkiye
Ahmet Hakan: İsveç’te Kuran yakan şu manyağı, fazla mı ciddiye alıyoruz acaba?
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İsveç'te 'Kuran-ı Kerim yakma eylemi' hakkında, "İsveç’te Kuran yakan şu manyağı, fazla mı ciddiye alıyoruz acaba? Bu pespaye adam, şu anda, 'yaptığım bir eylemle koca İslam dünyasını nasıl da rahatsız ettim' diyerek böbürleniyordur mutlaka. İşte ben buna fena halde bozuluyorum" dedi.
Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında 'öfkesinin tepesinde olduğunu belirterek' "Sinirleniyorum ama minnacık bir meczup bozuntusunun, koskoca İslam dünyasını bu kadar kolay ayağa kaldırabiliyor olmasından da rahatsız oluyorum" ifadesini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, devletin İsveç'e tavrının, "çok şahane, çok klas" olduğunu belirterek, "Devletin koyduğu bu vakur tavırla yetinelim. Daha fazla önem vermeyelim şu alçak münasebetsize" yorumunu yaptı.