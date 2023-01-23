https://sputniknews.com.tr/20230123/abd-temsilciler-meclisi-uyesinden-kirimi-vurmasi-icin-kieve-balistik-fuze-gonderme-cagrisi-1066054502.html

ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Kırım’ı vurması için Kiev’e balistik füze gönderme çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Kırım’ı vurması için Kiev’e balistik füze gönderme çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Michael McCall, Kırım topraklarını vurması ve Rusya'yı yenmesi için ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS taktik balistik... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T03:15+0300

2023-01-23T03:15+0300

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abd

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rusya

balistik füze

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCall, ABC News televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzeleri göndermesi gerektiğini söyledi.McCall, “(Ukrayna’nın) Kırım'a yönelik saldırılar için uzun menzilli ATACMS füzelerine ihtiyacı var” diye konuştu.‘Üst düzey danışmanların’ ve Ukraynalıların, insansız hava araçlarının Kırım topraklarından fırlatılması nedeniyle yarımadanın topraklarına yönelik saldırılar için ATACMS sağlama gerekliliğinden bahsettiklerine dikkat çeken McCAll, “Onlara ihtiyaçları olan Stinger (taşınabilir uçaksavar füze sistemleri), Javelin (tanksavar sistemleri), HIMARS ve ardından uzun menzilli topçu silahları verdiğimiz zaman kazanırlar” ifadelerini kullandı.McCall daha önce ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, Ukrayna'ya füze tedarik etmeyi reddettiği için korkaklıkla suçlamış ve ‘yanlış gerilimi tırmandırma korkularına dayanan bu tür kararların savaşı uzattığını’ söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230122/abdli-eski-istihbarat-subayi-siyasi-cekisme-ukraynayi-yenilgiye-mahkum-etti-1066051163.html

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