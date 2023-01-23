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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/abd-temsilciler-meclisi-uyesinden-kirimi-vurmasi-icin-kieve-balistik-fuze-gonderme-cagrisi-1066054502.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Kırım’ı vurması için Kiev’e balistik füze gönderme çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Kırım’ı vurması için Kiev’e balistik füze gönderme çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Michael McCall, Kırım topraklarını vurması ve Rusya'yı yenmesi için ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS taktik balistik... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T03:15+0300
2023-01-23T03:15+0300
ukrayna krizi
abd
kırım
ukrayna
füze
rusya
balistik füze
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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCall, ABC News televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzeleri göndermesi gerektiğini söyledi.McCall, “(Ukrayna’nın) Kırım'a yönelik saldırılar için uzun menzilli ATACMS füzelerine ihtiyacı var” diye konuştu.‘Üst düzey danışmanların’ ve Ukraynalıların, insansız hava araçlarının Kırım topraklarından fırlatılması nedeniyle yarımadanın topraklarına yönelik saldırılar için ATACMS sağlama gerekliliğinden bahsettiklerine dikkat çeken McCAll, “Onlara ihtiyaçları olan Stinger (taşınabilir uçaksavar füze sistemleri), Javelin (tanksavar sistemleri), HIMARS ve ardından uzun menzilli topçu silahları verdiğimiz zaman kazanırlar” ifadelerini kullandı.McCall daha önce ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, Ukrayna'ya füze tedarik etmeyi reddettiği için korkaklıkla suçlamış ve ‘yanlış gerilimi tırmandırma korkularına dayanan bu tür kararların savaşı uzattığını’ söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230122/abdli-eski-istihbarat-subayi-siyasi-cekisme-ukraynayi-yenilgiye-mahkum-etti-1066051163.html
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abd, kırım, ukrayna, füze, rusya, balistik füze
abd, kırım, ukrayna, füze, rusya, balistik füze

ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Kırım’ı vurması için Kiev’e balistik füze gönderme çağrısı

03:15 23.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Michael McCall, Kırım topraklarını vurması ve Rusya'yı yenmesi için ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzeleri göndermesi gerektiğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCall, ABC News televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzeleri göndermesi gerektiğini söyledi.
McCall, “(Ukrayna’nın) Kırım'a yönelik saldırılar için uzun menzilli ATACMS füzelerine ihtiyacı var” diye konuştu.
‘Üst düzey danışmanların’ ve Ukraynalıların, insansız hava araçlarının Kırım topraklarından fırlatılması nedeniyle yarımadanın topraklarına yönelik saldırılar için ATACMS sağlama gerekliliğinden bahsettiklerine dikkat çeken McCAll, “Onlara ihtiyaçları olan Stinger (taşınabilir uçaksavar füze sistemleri), Javelin (tanksavar sistemleri), HIMARS ve ardından uzun menzilli topçu silahları verdiğimiz zaman kazanırlar” ifadelerini kullandı.
McCall daha önce ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, Ukrayna'ya füze tedarik etmeyi reddettiği için korkaklıkla suçlamış ve ‘yanlış gerilimi tırmandırma korkularına dayanan bu tür kararların savaşı uzattığını’ söylemişti.
AB- Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
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