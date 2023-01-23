https://sputniknews.com.tr/20230123/ab-almanya-leopard-tanklarinin-gonderimini-engellemiyor-1066093862.html
AB: Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor
AB: Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'nın, AB üyesi bir ülkenin istemesi halinde Alman menşeli... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T23:49+0300
2023-01-23T23:49+0300
2023-01-23T23:49+0300
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Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Borrell, yaptığı açıklamada "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna, bu savaşı kazanmak zorunda" dedi.Borrell, bir gazetecinin Ukrayna'ya ağır tank gönderilmesi konusunda bakanlar arasında geçen tartışmalarla ilgili sorusu üzerine, "Bugün bir dizi görüş dile getirildi. Ağır tanklar önemli olmakla birlikte, Ramstein konferansından Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı amaçlayan taahhütlerin miktarına da bakmanız gerektiği gerçeğini vurgulamak istiyorum" dedi.AB Yüksek Temsilcisi, "Almanya, bu tanklara sahip olan bazı AB üye devletlerinin göndermek istemesi halinde, buna engel olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacakları' yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Borrell, "Yani Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/polonya-ukraynaya-tank-gondermek-icin-almanyadan-izin-isteyecegiz-1066063012.html
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leopard, ukrayna, avrupa birliği, almanya, josep borrell
leopard, ukrayna, avrupa birliği, almanya, josep borrell
AB: Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'nın, AB üyesi bir ülkenin istemesi halinde Alman menşeli Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesini engellemeyeceğini söyledi.
Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Borrell, yaptığı açıklamada "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna, bu savaşı kazanmak zorunda" dedi.
Borrell, bir gazetecinin Ukrayna'ya ağır tank gönderilmesi konusunda bakanlar arasında geçen tartışmalarla ilgili sorusu üzerine, "Bugün bir dizi görüş dile getirildi. Ağır tanklar önemli olmakla birlikte, Ramstein konferansından Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı amaçlayan taahhütlerin miktarına da bakmanız gerektiği gerçeğini vurgulamak istiyorum" dedi.
AB Yüksek Temsilcisi, "Almanya, bu tanklara sahip olan bazı AB üye devletlerinin göndermek istemesi halinde, buna engel olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacakları' yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Borrell, "Yani Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor" dedi.