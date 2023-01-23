https://sputniknews.com.tr/20230123/ab-almanya-leopard-tanklarinin-gonderimini-engellemiyor-1066093862.html

AB: Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor

AB: Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'nın, AB üyesi bir ülkenin istemesi halinde Alman menşeli... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T23:49+0300

2023-01-23T23:49+0300

2023-01-23T23:49+0300

ukrayna krizi

leopard

ukrayna

avrupa birliği

almanya

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043743514_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_07a8a6ae036ebaa64ca500bd6ae85890.jpg

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Borrell, yaptığı açıklamada "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna, bu savaşı kazanmak zorunda" dedi.Borrell, bir gazetecinin Ukrayna'ya ağır tank gönderilmesi konusunda bakanlar arasında geçen tartışmalarla ilgili sorusu üzerine, "Bugün bir dizi görüş dile getirildi. Ağır tanklar önemli olmakla birlikte, Ramstein konferansından Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı amaçlayan taahhütlerin miktarına da bakmanız gerektiği gerçeğini vurgulamak istiyorum" dedi.AB Yüksek Temsilcisi, "Almanya, bu tanklara sahip olan bazı AB üye devletlerinin göndermek istemesi halinde, buna engel olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacakları' yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Borrell, "Yani Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/polonya-ukraynaya-tank-gondermek-icin-almanyadan-izin-isteyecegiz-1066063012.html

ukrayna

avrupa birliği

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

leopard, ukrayna, avrupa birliği, almanya, josep borrell