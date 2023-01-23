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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ab-almanya-leopard-tanklarinin-gonderimini-engellemiyor-1066093862.html
AB: Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor
AB: Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'nın, AB üyesi bir ülkenin istemesi halinde Alman menşeli... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T23:49+0300
2023-01-23T23:49+0300
ukrayna krizi
leopard
ukrayna
avrupa birliği
almanya
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Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Borrell, yaptığı açıklamada "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna, bu savaşı kazanmak zorunda" dedi.Borrell, bir gazetecinin Ukrayna'ya ağır tank gönderilmesi konusunda bakanlar arasında geçen tartışmalarla ilgili sorusu üzerine, "Bugün bir dizi görüş dile getirildi. Ağır tanklar önemli olmakla birlikte, Ramstein konferansından Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı amaçlayan taahhütlerin miktarına da bakmanız gerektiği gerçeğini vurgulamak istiyorum" dedi.AB Yüksek Temsilcisi, "Almanya, bu tanklara sahip olan bazı AB üye devletlerinin göndermek istemesi halinde, buna engel olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacakları' yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Borrell, "Yani Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/polonya-ukraynaya-tank-gondermek-icin-almanyadan-izin-isteyecegiz-1066063012.html
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leopard, ukrayna, avrupa birliği, almanya, josep borrell
leopard, ukrayna, avrupa birliği, almanya, josep borrell

AB: Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor

23:49 23.01.2023
© Rusya Dışişleri BakanlığıJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'nın, AB üyesi bir ülkenin istemesi halinde Alman menşeli Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesini engellemeyeceğini söyledi.
Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Borrell, yaptığı açıklamada "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna, bu savaşı kazanmak zorunda" dedi.
Borrell, bir gazetecinin Ukrayna'ya ağır tank gönderilmesi konusunda bakanlar arasında geçen tartışmalarla ilgili sorusu üzerine, "Bugün bir dizi görüş dile getirildi. Ağır tanklar önemli olmakla birlikte, Ramstein konferansından Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı amaçlayan taahhütlerin miktarına da bakmanız gerektiği gerçeğini vurgulamak istiyorum" dedi.
AB Yüksek Temsilcisi, "Almanya, bu tanklara sahip olan bazı AB üye devletlerinin göndermek istemesi halinde, buna engel olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacakları' yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Borrell, "Yani Almanya, Leopard tanklarının gönderimini engellemiyor" dedi.
Leopard 2 tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
Ukrayna krizi
Polonya: Ukrayna'ya tank göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğiz
11:59
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