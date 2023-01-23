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2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu
2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu
Bir analiz firması 2022'de en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı. Sonuçlara göre, 2022'de en çok satan akıllı telefon markaları sıralaması bir... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T16:55+0300
2023-01-23T17:00+0300
akıllı telefon
apple
samsung
ekonomi
xiaomi
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Analiz firması Canalys’e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışırken en çok satan akıllı telefon markaları listesinde sıralama bir önceki yıla göre değişim göstermedi.NTV’nin aktardığına göre, listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti.Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı.Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi.Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı.Xiaomi'nin ise pazar payı yüzde 13'e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirdi.İşte 2022 yılında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları:SamsungSatış adedi: 264 milyon (yüzde 22)AppleSatış adedi: 228 milyon (yüzde 19)XiaomiSatış adedi: 156 milyon (yüzde 13)OppoSatış adedi: 108 milyon (yüzde 9)VivoSatış adedi: 108 milyon (yüzde 9)
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akıllı telefon, apple, samsung, xiaomi
akıllı telefon, apple, samsung, xiaomi

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

16:55 23.01.2023 (güncellendi: 17:00 23.01.2023)
© AASamsung
Samsung - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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Bir analiz firması 2022'de en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı. Sonuçlara göre, 2022'de en çok satan akıllı telefon markaları sıralaması bir önceki yıla oranla değişim göstermedi. Listenin zirvesinde Samsung, Apple ve Xiaomi yer aldı.
Analiz firması Canalys’e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.
Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışırken en çok satan akıllı telefon markaları listesinde sıralama bir önceki yıla göre değişim göstermedi.
NTV’nin aktardığına göre, listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti.
Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı.
Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi.
Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı.
Xiaomi'nin ise pazar payı yüzde 13'e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirdi.
İşte 2022 yılında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları:
Samsung
Satış adedi: 264 milyon (yüzde 22)
Apple
Satış adedi: 228 milyon (yüzde 19)
Xiaomi
Satış adedi: 156 milyon (yüzde 13)
Oppo
Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)
Vivo
Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)
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