https://sputniknews.com.tr/20230123/2022de-en-cok-satan-akilli-telefon-markalari-belli-oldu-1066078601.html

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Bir analiz firması 2022'de en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı. Sonuçlara göre, 2022'de en çok satan akıllı telefon markaları sıralaması bir... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T16:55+0300

2023-01-23T16:55+0300

2023-01-23T17:00+0300

akıllı telefon

apple

samsung

ekonomi

xiaomi

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Analiz firması Canalys’e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışırken en çok satan akıllı telefon markaları listesinde sıralama bir önceki yıla göre değişim göstermedi.NTV’nin aktardığına göre, listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti.Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı.Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi.Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı.Xiaomi'nin ise pazar payı yüzde 13'e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirdi.İşte 2022 yılında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları:SamsungSatış adedi: 264 milyon (yüzde 22)AppleSatış adedi: 228 milyon (yüzde 19)XiaomiSatış adedi: 156 milyon (yüzde 13)OppoSatış adedi: 108 milyon (yüzde 9)VivoSatış adedi: 108 milyon (yüzde 9)

https://sputniknews.com.tr/20230118/appledan-iphone-14-fiyatlarina-zam-1065877996.html

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