8 yaşındaki Azra Şevval'in hayali, Rus piyanist Evgeny Grinko ile aynı sahneyi paylaşmak

© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ - SELÇUK AKYOL

Kızının büyük emek verdiğine dikkat çeken Parlak, "Piyanoyu onu çok yakıştırıyorum. Sahneye de çok yakışıyor çünkü emek veriyor. Dersleri bittikten sonra bazen saatlerce ama her gün çalışıyor. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Bu bence tesadüf değil. Bu yüzden onunla gurur duyuyorum. Yanındayım, arkasındayım. Konservatuarı da kazanacak inşallah. Her zaman onun destekçisiyim. Müziğin gelişim olarak etkisi olduğuna inanıyorum. Azra piyanoya başladığı anda kendi kendine okumayı öğrendi. 5 yaşındayken kimse ona bir şeyleri öğretmeden okumayı çözdü ve bunun piyanonun etkisinden olduğunu düşünüyorum. Başka işler ile uğraşmıyor. Daha duygusal daha kıvrak zekaya sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.