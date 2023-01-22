Uzan: Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim

Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu. YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. Bugüne kadar sizler biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim. Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu. YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. Bugüne kadar sizler biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim.

Kanunlarda kağıtta yazan geçerlidir. Anayasa’yı okuduğunuzda eski, yeni sistem gibi kelime bulamazsınız. Anayasa 101 çok açık: Bir kişi en fazla 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunu ilk gündeme getiren benim. Diğerleri de duydular, önemsediler. Türkiye’deki hukukçular da değerlendirdi. Anayasa’nın kelimesini değiştirme yetkileri yok. Anayasa 116’da ‘Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın beyanatları var, yeni sistemde Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok diye… Kanunlarda kağıtta yazan geçerlidir. Anayasa’yı okuduğunuzda eski, yeni sistem gibi kelime bulamazsınız. Anayasa 101 çok açık: Bir kişi en fazla 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunu ilk gündeme getiren benim. Diğerleri de duydular, önemsediler. Türkiye’deki hukukçular da değerlendirdi. Anayasa’nın kelimesini değiştirme yetkileri yok. Anayasa 116’da ‘Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın beyanatları var, yeni sistemde Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok diye…

Erdoğan’ın söylediği ne ilk ne son yalan. Daha vahim bir şey daha var. Seçimlerin yenilenmesi nedir? En son seçim yenilenmesi Mart 2019’da oldu. İBB seçimleri yenilendi. Sayın Ekrem İmamoğlu’na mazbatası verildi, göreve başladı. Yapılan itirazlar sonucunda hani o tarafsız YSK seçimi yeniledi. İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiler. Erdoğan’ın söylediği ne ilk ne son yalan. Daha vahim bir şey daha var. Seçimlerin yenilenmesi nedir? En son seçim yenilenmesi Mart 2019’da oldu. İBB seçimleri yenilendi. Sayın Ekrem İmamoğlu’na mazbatası verildi, göreve başladı. Yapılan itirazlar sonucunda hani o tarafsız YSK seçimi yeniledi. İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiler.