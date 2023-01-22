https://sputniknews.com.tr/20230122/uc-aylar-ne-zaman-basliyor-1066034022.html

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Üç aylar ne zaman başlıyor?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar yarın başlıyor. Üç aylarda, Regaip Kandili 26 Ocak'ta... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T10:02+0300

2023-01-22T10:02+0300

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ay

ramazan bayramı

kandil

kadir gecesi

yaşam

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Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek.Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.Regaip Kandili 26 Ocak'taDiyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün vakithesaplama.diyanet.gov.tr internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 26 Ocak'ta Regaip Kandili idrak edilecek.On bir ayın sultanı ramazan 23 Mart'ta başlayacakHazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 17 Şubat'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 23 Mart'ta başlayacak.Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacakKadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220605/kurban-bayrami-ikramiyesi-ne-kadar-yatacak-1057004433.html

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