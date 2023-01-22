https://sputniknews.com.tr/20230122/siyaset-bilimci-bayindir-iklim-krizi-kapitalizmin-sorumlusunun-oldugu-krizler-silsilesi-gibi-1066063071.html

Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi

Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi

Siyaset bilimci Bayındır, "İklim krizini, tıpkı salgın gibi kapitalizmin sorumlusunun olduğu bir krizler silsilesi olarak görüyorum" dedi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T23:35+0300

2023-01-22T23:35+0300

2023-01-23T12:35+0300

siyaset

gündem dişi

iklim kriziyle mücadele

kapitalizm

fosil

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Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi

Siyaset bilimci, yayıncı Didem Bayındır, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı programında stüdyo konuğu oldu.Bayındır, “Zeytin ağaçları neden katledilir? İklim krizini, tıpkı salgın gibi kapitalizmin sorumlusunun olduğu bir krizler silsilesi olarak görüyorum. Küçük bir kesimin orantısız biçimde zenginleştiği ve sermaye birikimine bütün gücünü bağlayan ve giderek yayılan, doğayı da doğanın kaynaklarını da hatta insanları da sömürgeleştiren bir sisteme evriliyor bu süreç. Derlemesini yaptığımız Ekoloji kitabında da tüm yazarlar, kapitalist ilişki modelini ve sömürgeleşen, nesneleştirilen doğayı, ötekileştirilen hayvanları hep bu kapitalizm krizinden ele aldılar” şeklinde konuştu.Bayındır, şöyle devam etti:

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2023

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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siyaset, iklim kriziyle mücadele, kapitalizm, fosil, аудио