https://sputniknews.com.tr/20230122/siyaset-bilimci-bayindir-iklim-krizi-kapitalizmin-sorumlusunun-oldugu-krizler-silsilesi-gibi-1066063071.html
Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi
Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi
Siyaset bilimci Bayındır, "İklim krizini, tıpkı salgın gibi kapitalizmin sorumlusunun olduğu bir krizler silsilesi olarak görüyorum" dedi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T23:35+0300
2023-01-22T23:35+0300
2023-01-23T12:35+0300
siyaset
gündem dişi
iklim kriziyle mücadele
kapitalizm
fosil
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Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi
Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi
Siyaset bilimci, yayıncı Didem Bayındır, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı programında stüdyo konuğu oldu.Bayındır, “Zeytin ağaçları neden katledilir? İklim krizini, tıpkı salgın gibi kapitalizmin sorumlusunun olduğu bir krizler silsilesi olarak görüyorum. Küçük bir kesimin orantısız biçimde zenginleştiği ve sermaye birikimine bütün gücünü bağlayan ve giderek yayılan, doğayı da doğanın kaynaklarını da hatta insanları da sömürgeleştiren bir sisteme evriliyor bu süreç. Derlemesini yaptığımız Ekoloji kitabında da tüm yazarlar, kapitalist ilişki modelini ve sömürgeleşen, nesneleştirilen doğayı, ötekileştirilen hayvanları hep bu kapitalizm krizinden ele aldılar” şeklinde konuştu.Bayındır, şöyle devam etti:
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
siyaset, iklim kriziyle mücadele, kapitalizm, fosil, аудио
siyaset, iklim kriziyle mücadele, kapitalizm, fosil, аудио
Siyaset Bilimci Bayındır: İklim krizi, kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi gibi
23:35 22.01.2023 (güncellendi: 12:35 23.01.2023) Abone ol
Siyaset bilimci Bayındır, "İklim krizini, tıpkı salgın gibi kapitalizmin sorumlusunun olduğu bir krizler silsilesi olarak görüyorum" dedi.
Siyaset bilimci, yayıncı Didem Bayındır, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı programında stüdyo konuğu oldu.
Bayındır, “Zeytin ağaçları neden katledilir? İklim krizini, tıpkı salgın gibi kapitalizmin sorumlusunun olduğu bir krizler silsilesi olarak görüyorum. Küçük bir kesimin orantısız biçimde zenginleştiği ve sermaye birikimine bütün gücünü bağlayan ve giderek yayılan, doğayı da doğanın kaynaklarını da hatta insanları da sömürgeleştiren bir sisteme evriliyor bu süreç. Derlemesini yaptığımız Ekoloji kitabında da tüm yazarlar, kapitalist ilişki modelini ve sömürgeleşen, nesneleştirilen doğayı, ötekileştirilen hayvanları hep bu kapitalizm krizinden ele aldılar” şeklinde konuştu.
Bayındır, şöyle devam etti:
“Kapitalist ilişkilerin içinde yaşarken fosil yakıtı endüstrisi içinde de yaşadığımızı kabul etmek zorundayız. Yeryüzünde bir yaşamın korunması, aslında yaşamın kendisinin korunması anlamına geliyor. İklim krizini konuşurken öncelikle yeryüzündeki adaleti konuşmamız gerekiyor. 1200 yıllık bir zeytin ağacı ekosistemin bir öznesidir. İnsanın da diğer canlıların da yaşam hakkını konuşmazsak korkunç bir yok oluşu başlatıyoruz demektir. Bu anlamda kriz çok büyük ve bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğine işaret ediyor."