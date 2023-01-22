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https://sputniknews.com.tr/20230122/sapanca-golunde-su-seviyesi-3095-metreye-dustu-1066045996.html
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.95 metreye düştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.95 metreye düştü
Mevsimsel yağışların azalması nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün çekilen kıyı kısımlarında temizlik çalışmaları... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T16:58+0300
2023-01-22T17:00+0300
sapanca gölü
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su seviyesi gerileyen gölün kıyı kesimindeki atık maddeleri topladı.Lastik, plastik, cam ve metal atıkları çıkaran yetkililer, içme suyu temin edilen gölün temizliği konusunda hassas davranılması uyarısında bulundu.Açıklamada, "Su politikalarında attığımız doğru adımlar ve geleceği ön gören çalışmalarımız ile şehrimizin su kaynaklarını koruduk. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Göl, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan biri. Şehrimizin su kaynağını hep birlikte koruyalım" ifadesi kullanıldı.Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde, maksimum 32,20 metreye ulaşabilen su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle 30.95 seviyesinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20211110/sakaryada-bulunan-yeni-kaynaklar-150-bin-kisinin-icme-suyu-ihtiyacini-karsilayacak-1050673298.html
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sapanca gölü, su, sakarya
sapanca gölü, su, sakarya

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.95 metreye düştü

16:58 22.01.2023 (güncellendi: 17:00 22.01.2023)
© İHASapanca Gölü
Sapanca Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© İHA
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Mevsimsel yağışların azalması nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün çekilen kıyı kısımlarında temizlik çalışmaları yürütülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su seviyesi gerileyen gölün kıyı kesimindeki atık maddeleri topladı.
Lastik, plastik, cam ve metal atıkları çıkaran yetkililer, içme suyu temin edilen gölün temizliği konusunda hassas davranılması uyarısında bulundu.
Açıklamada, "Su politikalarında attığımız doğru adımlar ve geleceği ön gören çalışmalarımız ile şehrimizin su kaynaklarını koruduk. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Göl, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan biri. Şehrimizin su kaynağını hep birlikte koruyalım" ifadesi kullanıldı.
Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde, maksimum 32,20 metreye ulaşabilen su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle 30.95 seviyesinde bulunuyor.
Sakarya'da bulunan yeni kaynaklar 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
YAŞAM
Sakarya'da bulunan yeni kaynaklar 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak
10 Kasım 2021, 19:22
Türkiye
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