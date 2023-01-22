https://sputniknews.com.tr/20230122/sapanca-golunde-su-seviyesi-3095-metreye-dustu-1066045996.html

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.95 metreye düştü

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.95 metreye düştü

Mevsimsel yağışların azalması nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün çekilen kıyı kısımlarında temizlik çalışmaları... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T16:58+0300

2023-01-22T16:58+0300

2023-01-22T17:00+0300

sapanca gölü

su

yaşam

sakarya

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su seviyesi gerileyen gölün kıyı kesimindeki atık maddeleri topladı.Lastik, plastik, cam ve metal atıkları çıkaran yetkililer, içme suyu temin edilen gölün temizliği konusunda hassas davranılması uyarısında bulundu.Açıklamada, "Su politikalarında attığımız doğru adımlar ve geleceği ön gören çalışmalarımız ile şehrimizin su kaynaklarını koruduk. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Göl, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan biri. Şehrimizin su kaynağını hep birlikte koruyalım" ifadesi kullanıldı.Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde, maksimum 32,20 metreye ulaşabilen su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle 30.95 seviyesinde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20211110/sakaryada-bulunan-yeni-kaynaklar-150-bin-kisinin-icme-suyu-ihtiyacini-karsilayacak-1050673298.html

sapanca gölü

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