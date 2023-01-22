https://sputniknews.com.tr/20230122/s-300-hava-savunma-ekipleri-moskova-bolgesinde-hava-saldirilarini-puskurtme-tatbikati-yapti-1066025576.html
S-300 hava savunma ekipleri, Moskova Bölgesi’nde hava saldırılarını püskürtme tatbikatı yaptı
S-300 hava savunma ekipleri, Moskova Bölgesi’nde hava saldırılarını püskürtme tatbikatı yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 sistemleri ile Moskova bölgesinde hava savunma tatbikatı yapıldığını duyurdu. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T01:18+0300
2023-01-22T01:18+0300
2023-01-22T01:37+0300
s-300
dünya
rusya
tatbikat
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi'nde hava savunma güçlerinin göreceli düşmanın saldırılarını püskürtme tatbikatı düzenlediklerini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre S-300 hava savunma sistemlerinin personeli, Moskova Bölgesi’nde düşmanın hava saldırılarını püskürtme tatbikatına katıldı.Açıklamada, “Moskova Bölgesi'nde Batı Askeri Bölgesi uçaksavar füze tugayı personeli ile önemli askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmeye yönelik eğitim çalışması yapıldı” ifadelerine yer verildi.Görev kapsamında bir S-300 uçaksavar füze sistemi bataryasının muharebe nöbetinin tutulduğu bölgeye yöneldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Batarya ekipleri sistemleri muharebe düzeninde konuşlandırdı ve nöbete başladı. Hava araçlarını ve balistik füzeleri taklit eden hedeflerin tespit edilmesi üzerine uçaksavar topçuları elektronik füze fırlatma işlemini yerine getirdi” denildi.Bakanlığın açıklamasına göre tatbikat çerçevesindeki görevlere 150’nin üzerinde askeri personel, 30’un üzerinde silah, askeri ve özel araç katıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
s-300, rusya, tatbikat, rusya savunma bakanlığı
s-300, rusya, tatbikat, rusya savunma bakanlığı
S-300 hava savunma ekipleri, Moskova Bölgesi’nde hava saldırılarını püskürtme tatbikatı yaptı
01:18 22.01.2023 (güncellendi: 01:37 22.01.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 sistemleri ile Moskova bölgesinde hava savunma tatbikatı yapıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi'nde hava savunma güçlerinin göreceli düşmanın saldırılarını püskürtme tatbikatı düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre S-300 hava savunma sistemlerinin personeli, Moskova Bölgesi’nde düşmanın hava saldırılarını püskürtme tatbikatına katıldı.
Açıklamada, “Moskova Bölgesi'nde Batı Askeri Bölgesi uçaksavar füze tugayı personeli ile önemli askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmeye yönelik eğitim çalışması yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Görev kapsamında bir S-300 uçaksavar füze sistemi bataryasının muharebe nöbetinin tutulduğu bölgeye yöneldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Batarya ekipleri sistemleri muharebe düzeninde konuşlandırdı ve nöbete başladı. Hava araçlarını ve balistik füzeleri taklit eden hedeflerin tespit edilmesi üzerine uçaksavar topçuları elektronik füze fırlatma işlemini yerine getirdi” denildi.
Bakanlığın açıklamasına göre tatbikat çerçevesindeki görevlere 150’nin üzerinde askeri personel, 30’un üzerinde silah, askeri ve özel araç katıldı.