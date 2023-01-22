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https://sputniknews.com.tr/20230122/rusyada-petrol-dolum-tesisinde-yangin-1066027606.html
Rusya’da petrol dolum tesisinde yangın
Rusya’da petrol dolum tesisinde yangın
Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinin sanayi sitesindeki petrol dolum tesisinde tankerlerin dolumu sırasında yangın çıktı. Yangında alev alan 3 tank... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T01:57+0300
2023-01-22T01:57+0300
dünya
rusya
petrol
rusya acil durumlar bakanlığı
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
yangın
akaryakıt
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ön verilere göre, yangının çıktığı akaryakıt tankerinden çıkan alevler, tesislerde bulunan trenin üç tankına sıçradı” denildi.Yakıt tankerinin dolumu sırasında çıkan ve kısa sürede 400 metrekarelik alana yayılan yangının yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındığı, olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirtildi.
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rusya, petrol, rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), yangın, akaryakıt
rusya, petrol, rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), yangın, akaryakıt

Rusya’da petrol dolum tesisinde yangın

01:57 22.01.2023
© Sputnik / Кирилл Шипицин / Multimedya arşivine gidinRusya'nın İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinin sanayi sitesindeki petrol dolum tesisi
Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinin sanayi sitesindeki petrol dolum tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinin sanayi sitesindeki petrol dolum tesisinde tankerlerin dolumu sırasında yangın çıktı. Yangında alev alan 3 tank ile 1 tanker tamamen yandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ön verilere göre, yangının çıktığı akaryakıt tankerinden çıkan alevler, tesislerde bulunan trenin üç tankına sıçradı” denildi.
Yakıt tankerinin dolumu sırasında çıkan ve kısa sürede 400 metrekarelik alana yayılan yangının yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındığı, olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirtildi.
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