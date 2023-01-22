https://sputniknews.com.tr/20230122/rusya-turkiyeye-rubleyle-tahil-satisina-yonelik-ilk-islem-basariyla-tamamlandi---1066035233.html

Rusya: Türkiye'ye rubleyle tahıl satışına yönelik ilk işlem başarıyla tamamlandı

Rusya: Türkiye'ye rubleyle tahıl satışına yönelik ilk işlem başarıyla tamamlandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Türkiye'nin Rus tahılı için rubleyle ödeme yapma işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T10:31+0300

2023-01-22T10:31+0300

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türkiye

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Sputnik'e demeç veren Abramçenko, Rusya'nın ulusal para birimleriyle ticarete geçiş sürecini anlattı. Rusya'nın ulusal para birimleriyle ödemelere henüz sistemli bir geçiş yapmadığını ancak bunun bir 'trend' olduğunu söyleyen Abramçenko, şu anda Rusya Merkez Bankası'nın diğer ülkelerin merkez bankalarıyla bu tür ödemelerle ilgili mekanizmaları geliştirmek için görüşmeler yaptığını, bunun sadece gıda sevkiyatını kapsamadığını ifade etti. Türkiye'yle yapılan rubleyle gıda sevkiyatı anlaşmasını bu alandaki çalışmalara örnek olarak gösteren Abramçenko, "İlk işlem başarıyla gerçekleştirildi. En büyük tahıl ithalatçımız Mısır ve onlarla da böyle bir işlem üzerine çalışmalara başlıyoruz" dedi. 22 Aralık'ta Abramçenko, bu sene ilk defa bir ülkeye ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdiklerini ve bu ülkenin Türkiye olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-turkiyeye-ilk-defa-ruble-ile-tahil-satisi-gerceklestirdik---1064872504.html

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