Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230122/rusya-turkiyeye-rubleyle-tahil-satisina-yonelik-ilk-islem-basariyla-tamamlandi---1066035233.html
Rusya: Türkiye'ye rubleyle tahıl satışına yönelik ilk işlem başarıyla tamamlandı
Rusya: Türkiye'ye rubleyle tahıl satışına yönelik ilk işlem başarıyla tamamlandı
Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Türkiye'nin Rus tahılı için rubleyle ödeme yapma işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T10:31+0300
2023-01-22T10:34+0300
ekonomi
tahıl
ruble
türkiye
rusya
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101441/75/1014417524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad3d099b07b9119a92a0f6327b59f56f.jpg
Sputnik'e demeç veren Abramçenko, Rusya'nın ulusal para birimleriyle ticarete geçiş sürecini anlattı. Rusya'nın ulusal para birimleriyle ödemelere henüz sistemli bir geçiş yapmadığını ancak bunun bir 'trend' olduğunu söyleyen Abramçenko, şu anda Rusya Merkez Bankası'nın diğer ülkelerin merkez bankalarıyla bu tür ödemelerle ilgili mekanizmaları geliştirmek için görüşmeler yaptığını, bunun sadece gıda sevkiyatını kapsamadığını ifade etti. Türkiye'yle yapılan rubleyle gıda sevkiyatı anlaşmasını bu alandaki çalışmalara örnek olarak gösteren Abramçenko, "İlk işlem başarıyla gerçekleştirildi. En büyük tahıl ithalatçımız Mısır ve onlarla da böyle bir işlem üzerine çalışmalara başlıyoruz" dedi. 22 Aralık'ta Abramçenko, bu sene ilk defa bir ülkeye ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdiklerini ve bu ülkenin Türkiye olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-turkiyeye-ilk-defa-ruble-ile-tahil-satisi-gerceklestirdik---1064872504.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101441/75/1014417524_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2d4d3ce986b11a92c7de5a9a3e3d3e70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahıl, ruble, türkiye, rusya, satış
tahıl, ruble, türkiye, rusya, satış

Rusya: Türkiye'ye rubleyle tahıl satışına yönelik ilk işlem başarıyla tamamlandı

10:31 22.01.2023 (güncellendi: 10:34 22.01.2023)
© Sputnik / Iliya Pitalev / Multimedya arşivine gidinRuble
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Iliya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Türkiye'nin Rus tahılı için rubleyle ödeme yapma işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Abramçenko, Rusya'nın ulusal para birimleriyle ticarete geçiş sürecini anlattı.
Rusya'nın ulusal para birimleriyle ödemelere henüz sistemli bir geçiş yapmadığını ancak bunun bir 'trend' olduğunu söyleyen Abramçenko, şu anda Rusya Merkez Bankası'nın diğer ülkelerin merkez bankalarıyla bu tür ödemelerle ilgili mekanizmaları geliştirmek için görüşmeler yaptığını, bunun sadece gıda sevkiyatını kapsamadığını ifade etti.
Türkiye'yle yapılan rubleyle gıda sevkiyatı anlaşmasını bu alandaki çalışmalara örnek olarak gösteren Abramçenko, "İlk işlem başarıyla gerçekleştirildi. En büyük tahıl ithalatçımız Mısır ve onlarla da böyle bir işlem üzerine çalışmalara başlıyoruz" dedi.
22 Aralık'ta Abramçenko, bu sene ilk defa bir ülkeye ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdiklerini ve bu ülkenin Türkiye olduğunu belirtmişti.
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
EKONOMİ
Rusya: Türkiye’ye ilk defa ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdik
22 Aralık 2022, 14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала