https://sputniknews.com.tr/20230122/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-taarruz-basariyla-devam-ediyor-1066046198.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde taarruz başarıyla devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde taarruz başarıyla devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Güney Askeri Bölgesi birlikleri ile gönüllü müfrezelerin Donetsk yönünde başarılı bir şekilde ilerlediklerini... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T17:25+0300

2023-01-22T17:25+0300

2023-01-22T17:28+0300

igor konaşenkov

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) dört yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine atışlarla hasar verdiklerini, Antonovka yerleşim bölgesinde ise bir topçu mühimmat deposunun imha edildiğini söyleyen Konaeşnkov, “Son bir günde bu yönde 80’in üzerinde Ukraynalı askeri personel, üç zırhlı muharebe aracı ve iki otomobil, ayrıca bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.Kupyansk yönünde Batı Askeri Bölgesi hava ve topçu birliklerinin atışları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. ve 92. Mekanize tugaylarının Harkov Bölgesi’nin iki yerleşimi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) iki bölgesinde konuşlanan insan gücüne kayıplar verildiğine dikkat çeken Konaşenkov, “50’nin üzerinde Ukraynalı askeri personel, bir otomobil ve bir pikap imha edildi” bilgisini paylaştı.Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Bölgesi hava ve topçu birlikleri ile hava indirme kuvvetlerinin ateşi ile LHC’nin iki bölgesinde ve DHC’nin iki bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. Mekanize Tugayının, 95. ve 80. indirme tugaylarının ve 125. Bölgesel Savunma Tugayının birliklerine kayıplar yaşatıldığına dikkat çeken Konaşenkov, “Bir günde bu yönde 80’in üzerinde Ukraynalı askeri personel, bir zırhlı piyade aracı, beş zırhlı muharebe aracı ve ve bir pikap etkisiz hale getirildi” diye konuştu.Tümgeneral Konaşenkov, Vişnyovoye (DHC) ve Nevskoye (LHC) yerleşim bölgelerinde topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı bir AN/TPQ-48 ve AN/TPQ-37 radar istasyonunun yok edildiğini vurguladı.Zaporojye yönünde Doğu Askeri Bölgesi güçlerinin ilerleyişlerini sürdürerek daha avantajlı mevzilerde tutunduklarını dile getiren Sözcü, Zaporojye Bölgesi’nde Malinovka yerleşiminin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmat deposunun imha edildiğini sözlerine ekledi.Rus komutan, son bir günde bu yönde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıplarının 85’e yakın askeri personel, bir zırhlı piyade aracı, iki zırhlı muharebe aracı, bir pikap ve iki D-20 ile bir D-30 obüsü olduğunu ifade etti.Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu kuvvetlerinin atışları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Bölgesi’ndeki Lejino yerleşimi yakınlarındaki 128. Dağ Hücum Tugayının komuta merkezi, ayrıca düşmanın 119 bölgede atış mevzilerindeki 74 topçu birliğinin insan gücü ve askeri araçları vuruldu” diye konuştu.Rus hava savunma sistemlerinin DHC’deki Antonovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin bir Su-25 uçağının vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, Rus askerlerin bir günde LHC ve DHC ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde toplam Ukrayna’ya ait dokuz insansız hava aracını imha ettiklerini vurguladı.Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 376 uçak, 203 helikopter, 2 bin 931 insansız hava aracı, 401 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 601 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 985 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 887 sahra ve havan topu ile 8 bin 144 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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igor konaşenkov, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı