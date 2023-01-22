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RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Camdaki Kız dizisi başta olmak üzere kurulunun uyarılarını dikkate almayan yapımları daha... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
rtük
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı TV yapımlarının yakından takip edileceğini duyurdu.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık

01:27 22.01.2023 (güncellendi: 01:29 22.01.2023)
© Kanal DCamdaki Kız dizisi
Camdaki Kız dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© Kanal D
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Camdaki Kız dizisi başta olmak üzere kurulunun uyarılarını dikkate almayan yapımları daha yakından takip etmeye başladıklarını açıkladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı TV yapımlarının yakından takip edileceğini duyurdu.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.
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