https://sputniknews.com.tr/20230122/rtukten-camdaki-kiz-aciklamasi-yakindan-takip-etmeye-basladik-1066025863.html

RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık

RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Camdaki Kız dizisi başta olmak üzere kurulunun uyarılarını dikkate almayan yapımları daha... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T01:27+0300

2023-01-22T01:27+0300

2023-01-22T01:29+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı TV yapımlarının yakından takip edileceğini duyurdu.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)