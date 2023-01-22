https://sputniknews.com.tr/20230122/rt-france-genel-yayin-yonetmeni-televizyonun-kapandigini-duyurdu-1066027948.html

RT France Genel Yayın Yönetmeni, televizyonun kapandığını duyurdu

RT France Genel Yayın Yönetmeni, televizyonun kapandığını duyurdu

RT France Genel Yayın Yönetmeni Kseniya Fedorova, Fransa’daki banka hesaplarının bloke edilmesinin ardından televizyonun kapatıldığını belirtti. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T02:07+0300

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Russia Today (RT) France televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Fedorova, Fransa’daki banka hesaplarının bloke edilmesinin ardından televizyonun kapatıldığı bilgisini verdi. Fedorova ayrıca televizyonun kurulduğundan bu yana hedef olduğunu, kanala ‘yalan bilgi kullanmaktan çekinilmeden’ sansür yapması çağrıları yapıldığını aktardı.Fedorova, “AB yetkilileri, RT France’ın her zaman dengeli bir şekilde haberleştirdiği Ukrayna’daki durumu sonunda TV kanalının ağzını tıkamak için kullandı” diye konuştu.RT France üzerindeki baskıyı doğrudan bir sansür olayı ve siyasi kararların bir sonucu olarak nitelendiren Fedorova, kanalın o zamana kadar hiçbir zaman ve hiçbir şeyden sorumlu tutulmadığına dikkat çekti ve ekledi:Fedorova, kanalın kapatılmasının son derece tehlikeli bir ilk adım olduğunu ve ardından diğer Rus basın kuruluşlarının da hedef haline geleceğini ifade etti.Daha önce RT France’ın, yaptırım listesinde olmamasına ve Fransa’da çalışma hakkı olmasına rağmen banka hesaplarının bloke edildiği bildirilmişti.Bu gelişme üzerine açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın RT France hesaplarının bloke edilmesinin yanıtsız bırakılmayacağı, Rusya'daki Fransız medyasına karşı misilleme tedbirlerinin alınacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20211222/almanya-russia-todayin-almanca-kanalini-tum-avrupada-yayindan-kaldirdi-1052019005.html

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