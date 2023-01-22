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https://sputniknews.com.tr/20230122/nyt-abd-yaklasik-4-bin-askerini-romanyada-tutmaya-devam-edecek---1066044989.html
NYT: ABD yaklaşık 4 bin askerini Romanya'da tutmaya devam edecek
NYT: ABD yaklaşık 4 bin askerini Romanya'da tutmaya devam edecek
ABD yönetiminin Romanya'da konuşlu 101. Hava İndirme Tümeni'nin görev süresini 9 ay daha uzatma kararı aldığı belirtildi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T16:15+0300
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Sene başında Polonya ve Litvanya'ya 1000'den fazla tank ve zırhlı araç gönderen ABD, çatışmaların devam ettiği Ukrayna'ya yakın ülkelerdeki askeri varlığını artırmayı sürdürüyor. New York Times'ın (NYT) askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna topraklarına 100 km'den daha yakın mesafedeki Mihail-Kogalniceanu üssünde bulunan yaklaşık 4 bin askerlik tümen, en az 9 ayda daha Romanya'da kalacak. Doğu Avrupa'daki NATO kuvvetlerinin eğitim merkezi olarak kullanılan üsteki askerlerin rotasyona tabi tutulacağını belirten gazete, tümenin komutası için bir tümgeneral ile subay düzeyinde askerlerin de üsse intikal edeceğinin altını çizdi. NYT, üste göreve başlayacak yeni askeri yönetimin, Ukrayna'daki çatışmaların ülke dışına sıçraması ve NATO ülkelerine yayılması halinde hızlı kararlar alınmasında etkili rol oynayacağını kaydetti. Bu ay içinde ABD, Polonya ve Litvanya'ya M1 Abrams tankları ile Bradley zırhlı piyade araçları göndermişti. Ukrayna sınırına yakın mesafede konuşlandırılan bu askeri teçhizatın, Batı'dan Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatları için ek fırsatlar yaratacağı belirtilmişti.
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abd, the new york times (nyt), romanya, nato, asker
abd, the new york times (nyt), romanya, nato, asker

NYT: ABD yaklaşık 4 bin askerini Romanya'da tutmaya devam edecek

16:15 22.01.2023
© Fotoğraf : US Army ABD Ordusu - Alaska - Tatbikat
ABD Ordusu - Alaska - Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© Fotoğraf : US Army
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ABD yönetiminin Romanya'da konuşlu 101. Hava İndirme Tümeni'nin görev süresini 9 ay daha uzatma kararı aldığı belirtildi.
Sene başında Polonya ve Litvanya'ya 1000'den fazla tank ve zırhlı araç gönderen ABD, çatışmaların devam ettiği Ukrayna'ya yakın ülkelerdeki askeri varlığını artırmayı sürdürüyor.
New York Times'ın (NYT) askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna topraklarına 100 km'den daha yakın mesafedeki Mihail-Kogalniceanu üssünde bulunan yaklaşık 4 bin askerlik tümen, en az 9 ayda daha Romanya'da kalacak.
Doğu Avrupa'daki NATO kuvvetlerinin eğitim merkezi olarak kullanılan üsteki askerlerin rotasyona tabi tutulacağını belirten gazete, tümenin komutası için bir tümgeneral ile subay düzeyinde askerlerin de üsse intikal edeceğinin altını çizdi.
NYT, üste göreve başlayacak yeni askeri yönetimin, Ukrayna'daki çatışmaların ülke dışına sıçraması ve NATO ülkelerine yayılması halinde hızlı kararlar alınmasında etkili rol oynayacağını kaydetti.
Bu ay içinde ABD, Polonya ve Litvanya'ya M1 Abrams tankları ile Bradley zırhlı piyade araçları göndermişti. Ukrayna sınırına yakın mesafede konuşlandırılan bu askeri teçhizatın, Batı'dan Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatları için ek fırsatlar yaratacağı belirtilmişti.
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