https://sputniknews.com.tr/20230122/mhpde-31-il-baskani-milletvekili-adayligi-icin-gorevinden-ayrildi-1066037867.html
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 31 il başkanı, milletvekilliği için görevinden ayrıldı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T12:13+0300
2023-01-22T12:13+0300
2023-01-22T12:14+0300
politika
semih yalçın
mhp
milletvekili
istifa
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MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin geçen hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği Kızılcahamam kampının ardından hem genel merkez hem teşkilat bazında seçim çalışmalarına hız verildi. Teşkilatlara, MHP Genel Merkezi'nin, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen teşkilat mensuplarının görevlerinden ayrılması gerektiği kararı anımsatıldı. Bu kapsamda aralarında İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve Yalova İl Başkanı Namık Öz'ün de yer aldığı 31 isim görevlerinden ayrıldı. Milletvekili aday adaylığı için il başkanlarının görevi bıraktığı diğer iller şunlar: Bolu, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kilis, Manisa ve Muğla. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 'adaylığa müracaat ve izin' başlıklı 94. maddesi kapsamında 31 il başkanının milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını söyledi. Yalçın, "Dava arkadaşlarımızdır, isteyen istifa edebilir. Biz 'istifa et' veya 'etme' demedik. Kendi kararlarını kendileri verdiler. Aday adayı olmak haklarıdır ancak bu kararı kendileri verir" değerlendirmesinde bulundu.
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semih yalçın, mhp, milletvekili, istifa
semih yalçın, mhp, milletvekili, istifa
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
12:13 22.01.2023 (güncellendi: 12:14 22.01.2023) Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 31 il başkanı, milletvekilliği için görevinden ayrıldı.
MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin geçen hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği Kızılcahamam kampının ardından hem genel merkez hem teşkilat bazında seçim çalışmalarına hız verildi.
Teşkilatlara, MHP Genel Merkezi'nin, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen teşkilat mensuplarının görevlerinden ayrılması gerektiği kararı anımsatıldı.
Bu kapsamda aralarında İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve Yalova İl Başkanı Namık Öz'ün de yer aldığı 31 isim görevlerinden ayrıldı.
Milletvekili aday adaylığı için il başkanlarının görevi bıraktığı diğer iller şunlar: Bolu, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kilis, Manisa ve Muğla.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 'adaylığa müracaat ve izin' başlıklı 94. maddesi kapsamında 31 il başkanının milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını söyledi.
Yalçın, "Dava arkadaşlarımızdır, isteyen istifa edebilir. Biz 'istifa et' veya 'etme' demedik. Kendi kararlarını kendileri verdiler. Aday adayı olmak haklarıdır ancak bu kararı kendileri verir" değerlendirmesinde bulundu.