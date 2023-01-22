https://sputniknews.com.tr/20230122/medvedev-abdden-bikan-ulkeler-natoya-karsi-yeni-bir-askeri-ittifak-kurabilir---1066045697.html

Medvedev: ABD'den bıkan ülkeler, NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabilir

Medvedev: ABD'den bıkan ülkeler, NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'den bıkan ülkelerin NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabileceğini vurguladı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T16:54+0300

2023-01-22T16:54+0300

2023-01-22T16:57+0300

ukrayna krizi

abd

almanya

ukrayna

ramstein hava üssü

nato

dmitriy medvedev

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060438812_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_49ed770e6baa0afb02f583f4cd613540.jpg

Medvedev, 50'den fazla ülkenin savunma bakanının Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde Ukrayna'ya başta tank olmak üzere silah tedarikini istişare ettiği toplantının sonuçlarını değerlendirdi. Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Ramstein'daki toplantı ve ağır silahların Kiev'e tahsisi, düşmanlarımızın çok uzun bir süre bizi yıpratmaya, daha doğrusu yok etmeye çalışacağı konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Yeterli silahları da var. Gerekirse yenilerini üretmeye başlarlar. Bu nedenle, yanılsamalara kapılmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. Mevcut durumdan yaptığı çıkarımları sıralayan Medvedev, "Birincisi, çok zor olacak. İkincisi, uzun süreli bir çatışma durumunda, günün birinde Amerikalılardan ve onların kısırlaştırılmış köpek sürülerinden bıkan ülkeler yeni bir askeri ittifak oluşturacaktır. Bu, insanlık tarihinde uzun savaşlar sırasında hep olmuştur" dedi. Olası yeni ittifak kurulduktan sonra ABD'nin en nihayetinde eski Avrupa'yı ve talihsiz Ukraynalıların kalıntılarını bir kenara atacağını belirten Medvedev, böylece dünyanın yeniden bir denge durumuna geleceğini kaydetti.

almanya

ukrayna

ramstein hava üssü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, almanya, ukrayna, ramstein hava üssü, nato, dmitriy medvedev, ukrayna krizi