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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230122/medvedev-abdden-bikan-ulkeler-natoya-karsi-yeni-bir-askeri-ittifak-kurabilir---1066045697.html
Medvedev: ABD'den bıkan ülkeler, NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabilir
Medvedev: ABD'den bıkan ülkeler, NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'den bıkan ülkelerin NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabileceğini vurguladı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T16:54+0300
2023-01-22T16:57+0300
ukrayna krizi
abd
almanya
ukrayna
ramstein hava üssü
nato
dmitriy medvedev
ukrayna krizi
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Medvedev, 50'den fazla ülkenin savunma bakanının Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde Ukrayna'ya başta tank olmak üzere silah tedarikini istişare ettiği toplantının sonuçlarını değerlendirdi. Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Ramstein'daki toplantı ve ağır silahların Kiev'e tahsisi, düşmanlarımızın çok uzun bir süre bizi yıpratmaya, daha doğrusu yok etmeye çalışacağı konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Yeterli silahları da var. Gerekirse yenilerini üretmeye başlarlar. Bu nedenle, yanılsamalara kapılmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. Mevcut durumdan yaptığı çıkarımları sıralayan Medvedev, "Birincisi, çok zor olacak. İkincisi, uzun süreli bir çatışma durumunda, günün birinde Amerikalılardan ve onların kısırlaştırılmış köpek sürülerinden bıkan ülkeler yeni bir askeri ittifak oluşturacaktır. Bu, insanlık tarihinde uzun savaşlar sırasında hep olmuştur" dedi. Olası yeni ittifak kurulduktan sonra ABD'nin en nihayetinde eski Avrupa'yı ve talihsiz Ukraynalıların kalıntılarını bir kenara atacağını belirten Medvedev, böylece dünyanın yeniden bir denge durumuna geleceğini kaydetti.
almanya
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ramstein hava üssü
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abd, almanya, ukrayna, ramstein hava üssü, nato, dmitriy medvedev, ukrayna krizi
abd, almanya, ukrayna, ramstein hava üssü, nato, dmitriy medvedev, ukrayna krizi

Medvedev: ABD'den bıkan ülkeler, NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabilir

16:54 22.01.2023 (güncellendi: 16:57 22.01.2023)
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'den bıkan ülkelerin NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabileceğini vurguladı.
Medvedev, 50'den fazla ülkenin savunma bakanının Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde Ukrayna'ya başta tank olmak üzere silah tedarikini istişare ettiği toplantının sonuçlarını değerlendirdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Ramstein'daki toplantı ve ağır silahların Kiev'e tahsisi, düşmanlarımızın çok uzun bir süre bizi yıpratmaya, daha doğrusu yok etmeye çalışacağı konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Yeterli silahları da var. Gerekirse yenilerini üretmeye başlarlar. Bu nedenle, yanılsamalara kapılmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
Mevcut durumdan yaptığı çıkarımları sıralayan Medvedev, "Birincisi, çok zor olacak. İkincisi, uzun süreli bir çatışma durumunda, günün birinde Amerikalılardan ve onların kısırlaştırılmış köpek sürülerinden bıkan ülkeler yeni bir askeri ittifak oluşturacaktır. Bu, insanlık tarihinde uzun savaşlar sırasında hep olmuştur" dedi.
Olası yeni ittifak kurulduktan sonra ABD'nin en nihayetinde eski Avrupa'yı ve talihsiz Ukraynalıların kalıntılarını bir kenara atacağını belirten Medvedev, böylece dünyanın yeniden bir denge durumuna geleceğini kaydetti.
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