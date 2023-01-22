Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230122/macaristan-enerji-tedariki-rus-petrolu-ve-dogalgazi-olmadan-garanti-altina-alinamaz---1066044818.html
Macaristan: Enerji tedariki, Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına alınamaz
Macaristan: Enerji tedariki, Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına alınamaz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın enerji ihtiyacının karşılanmasının Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T16:13+0300
2023-01-22T16:13+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
enerji
rusya
ukrayna
peter szijjarto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064039209_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3f7f10d6cccaa7fdbeec83ec16383a7f.jpg
İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Szijjarto, "Siyasette coğrafya ve gerçeklik önemlidir. Denize çıkışı olmayan bir bölgedeyseniz, Rusya'dan doğalgaz ve petrol almadan ülkenize bunların tedarikini sağlayamazsınız. Bu nedenle Moskova ile ilişkileri sürdürmek ve AB'de istisnaları garanti altına almak gerekiyor" dedi. Macaristan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ve en kısa sürede barışın tesis edilmesinden yana olduklarını anlatan Szijjarto, "Barışı tesisi için ABD'lilerin ve Rusların birbirleriyle konuşması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Alman, Fransız ve ABD'li siyasetçiler, çözüm için gereken koşulları sağlama görevini üstlenmeli" ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarına ilişkin, AB'nin doğalgaz ve nükleer enerjiye de yaptırım uygulaması halinde bunun Macaristan'a yönelik ağır sonuçlarının olacağını, bu yüzden ülkesinin bundan muaf tutulması gerektiğini söylemişti. Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Orban, "Savaşın başlangıcında yaptırımların çatışmayı sona erdireceği ya da savaşın erken bitmesine yardımcı olacağı savunuluyordu ancak bu önlemler bizi bu hedeflere bir milim bile yaklaştırmadı" diye vurgulamıştı.
macaristan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064039209_91:0:739:486_1920x0_80_0_0_ee7634491a85b2108c641ecf8b32f4ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, enerji, rusya, ukrayna, peter szijjarto
macaristan, enerji, rusya, ukrayna, peter szijjarto

Macaristan: Enerji tedariki, Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına alınamaz

16:13 22.01.2023
© AAocak, gaz
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın enerji ihtiyacının karşılanmasının Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına alınamayacağını vurguladı.
İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Szijjarto, "Siyasette coğrafya ve gerçeklik önemlidir. Denize çıkışı olmayan bir bölgedeyseniz, Rusya'dan doğalgaz ve petrol almadan ülkenize bunların tedarikini sağlayamazsınız. Bu nedenle Moskova ile ilişkileri sürdürmek ve AB'de istisnaları garanti altına almak gerekiyor" dedi.
Macaristan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ve en kısa sürede barışın tesis edilmesinden yana olduklarını anlatan Szijjarto, "Barışı tesisi için ABD'lilerin ve Rusların birbirleriyle konuşması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Alman, Fransız ve ABD'li siyasetçiler, çözüm için gereken koşulları sağlama görevini üstlenmeli" ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarına ilişkin, AB'nin doğalgaz ve nükleer enerjiye de yaptırım uygulaması halinde bunun Macaristan'a yönelik ağır sonuçlarının olacağını, bu yüzden ülkesinin bundan muaf tutulması gerektiğini söylemişti.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Orban, "Savaşın başlangıcında yaptırımların çatışmayı sona erdireceği ya da savaşın erken bitmesine yardımcı olacağı savunuluyordu ancak bu önlemler bizi bu hedeflere bir milim bile yaklaştırmadı" diye vurgulamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала