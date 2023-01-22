https://sputniknews.com.tr/20230122/macaristan-enerji-tedariki-rus-petrolu-ve-dogalgazi-olmadan-garanti-altina-alinamaz---1066044818.html

Macaristan: Enerji tedariki, Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına alınamaz

Macaristan: Enerji tedariki, Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına alınamaz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın enerji ihtiyacının karşılanmasının Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T16:13+0300

2023-01-22T16:13+0300

2023-01-22T16:13+0300

avrupa'da enerji krizi

macaristan

enerji

rusya

ukrayna

peter szijjarto

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İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Szijjarto, "Siyasette coğrafya ve gerçeklik önemlidir. Denize çıkışı olmayan bir bölgedeyseniz, Rusya'dan doğalgaz ve petrol almadan ülkenize bunların tedarikini sağlayamazsınız. Bu nedenle Moskova ile ilişkileri sürdürmek ve AB'de istisnaları garanti altına almak gerekiyor" dedi. Macaristan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ve en kısa sürede barışın tesis edilmesinden yana olduklarını anlatan Szijjarto, "Barışı tesisi için ABD'lilerin ve Rusların birbirleriyle konuşması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Alman, Fransız ve ABD'li siyasetçiler, çözüm için gereken koşulları sağlama görevini üstlenmeli" ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarına ilişkin, AB'nin doğalgaz ve nükleer enerjiye de yaptırım uygulaması halinde bunun Macaristan'a yönelik ağır sonuçlarının olacağını, bu yüzden ülkesinin bundan muaf tutulması gerektiğini söylemişti. Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Orban, "Savaşın başlangıcında yaptırımların çatışmayı sona erdireceği ya da savaşın erken bitmesine yardımcı olacağı savunuluyordu ancak bu önlemler bizi bu hedeflere bir milim bile yaklaştırmadı" diye vurgulamıştı.

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macaristan, enerji, rusya, ukrayna, peter szijjarto