Kurtulmuş: Böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak

22.01.2023

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi programlara katılmak için Samsun’a geldi. Sabah saatlerinde özel bir otelde Samsun’daki yerel ve ulusal basın mensupları ile buluşan Numan Kurtulmuş, ulusal ve uluslararası gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İsveç’te yaşanan olaylar hakkında sert ifadeler kullanan Kurtulmuş, NATO konusundaki fikirlerini de dile getirdi.Seçim çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin 4 bir yanında vatandaşlar ile bir arada oluyoruz. 2023 seçim çalışmalarına hızlandırarak yolumuza devam ediyoruz. Yaz aylarından itibaren Türkiye’nin her yerinde AK Parti’nin trendi yükseliyor, cumhurbaşkanımıza olan destek artıyor. Bizim cephemizde bu olurken karşı taraftaki 6 artılı masa her gün başka fikir ve anlayış farklılıkları ortaya koyarak Türkiye’yi yönetemeyeceklerini, iç tutarsızlıklarını millete aktarıyorlar. Milletimiz mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimlerde Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açarak, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçecektir. Cumhur ittifakı ve AK Parti parlamentoda çoğunluğu elde edecek, Türkiye bu istikametindeki yürüyüşe devam edecektir. Bu seçimler, 20 yıldır yapılan eser ve hizmet siyasetinin millet tarafından onaylanacağı seçim olacaktır. 2. olarak ise Türkiye’nin istikamet tayininin gerçekleştireceği seçim olacaktır. Onun için Türkiye yüzyılı vizyonuyla ortaya çıkıyoruz” dedi.‘Tehlike çanları Avrupa için çalıyor’Numan Kurtulmuş, Avrupa’da İslam ve Türk düşmanlığının arttığına dikkat çekti:İsveç ve Fillandiya’nın tutumunu da eleştiren Kurtulmuş, şöyle değerlendirdi:“Eylemin Türkiye büyükelçiliğinin önünde yapılmasının başka bir anlamı ve önemi vardır. Şunu demek istiyorlar: ‘Biz 2 milyarlık Müslüman dünyasının öncüsü ve savunucusu olarak Türkiye’yi görüyoruz’ diyorlar. Güçlü büyük Türkiye’yi hazmedemiyorlar. Neyin ne olduğunu, kimin kiminle iş tuttuğunun farkındayız. Biz her sorunun diplomasi masasında çözülmesini istiyoruz. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş süreçlerinde görüşlerimizi çok açık bir şekilde söyledik. Biz kategorik olarak sizin NATO’ya girişinize karşı değiliz. Önce şartları yerine getirecekler. Yani memleketinizde terör örgütlerini orada siyasi, kültürel, zihinsel olarak destekleyecek zeminler oluşturmayın. Teröre destek vermekten vazgeçin. Bu saldırı bir kez daha gösteriyor ki İsveç maalesef teröre destek vermekten vazgeçmediğini gösteriyor. Türkiye sözüne sadık bir ülkedir. Oradaki FETÖ ya da terör örgütlerinin başını Türkiye’ye teslim etmek çok mu zordur? Terör örgütlerinin seçime az bir süre kala cumhurbaşkanımıza yaptıkları saldırıları önlemek çok mu zordur. Bir taraftan bizle müzakere derken diğer taraftan terörle olan yakın arkadaşlıklarını sonlandırmak istemiyorlar. Çok açıktır. Böyle giderse İsveç’in NATO’ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte İsveç’ten imzaladıkları yükümlülükleri yerine getirmesini bekleyecektir. Bu 2’li anlaşmalar 3’lü anlaşmalarda İsveç’in üzerine düşeni yapması gereklidir. Bu olayları takip ediyoruz.”Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve davetliler katıldı.

