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https://sputniknews.com.tr/20230122/kuran-i-kerim-yakilmasin-sonrasi-isvec-basbakanindan-ilk-aciklama-saygisiz-bir-davranis-1066041638.html
Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası İsveç Başbakanı'ndan ilk açıklama: Saygısız bir davranış
Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası İsveç Başbakanı'ndan ilk açıklama: Saygısız bir davranış
Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ülkede ifade özgürlüğü olduğuna ama... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T14:02+0300
2023-01-22T14:44+0300
dünya
isveç
kuran
rasmus paludan
ulf kristersson
türkiye gençlik vakfı (tügva)
ömer çelik
tobias billström
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Rasmus Paludan adlı siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması sonrası İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan ilk tepki geldi. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Kristersson, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez. Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı: İslamofobik provokasyon İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom da, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemi 'İslamofobik provokasyon' olarak niteledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Billstrom, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç'te geniş kapsamlı ifade özgürlüğü var ama bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.TÜGVA'dan İsveç Büyükelçiliği önünde protestoBu arada İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği önünde de protesto edildi. Eylemi Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gerçekleştirdi.AK Parti Hükümet Sözcüsü Çelik: İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuşturBu protestonun yanı sıra Türki siyasetinden bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şunları yazdı: "İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm, tüm insanlığı tehdit ediyor. Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."TDP Başkanı Sarıgül: İsveç Başbakanı'na İncil göndereceğizTürkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de tepki gösterenler arasındaydı. İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önüne gelen Sarıgül ve beraberindekiler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti. Sarıgül, İslamiyet'te barış, sevgi ve inançlara saygı olduğuna işaret ederek, "Hangi inanca mensup olursak olalım, diğer inançlara saygı göstermemiz lazım. Geçmişte İsveç sokaklarında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı işlenen suçlar ne kadar ağırsa bu suç da aynı, eş değer ölçülerde ağırdır, sorumlularının mutlaka hesap vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceklerini söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti: "Çünkü, İslam dünyası olarak 'İncinsen de incitme' diyoruz, Müslümanlar olarak kendimiz gibi düşünmeyenlere de saygı gösteriyoruz, 'Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın' diyoruz. Umarım İsveç hükümeti bu konuda gerekli tedbirleri alır. Gerek devletimize karşı gerekse inançlarımıza karşı işlenen bu suçları Türkiye olarak reddediyoruz, Türkiye Değişim Partisi olarak bu uygulamaları asla doğru bulmuyoruz. Bayrağımız, toprağımız ve inançlarımızdan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı, Alparslanların, Fatih Sultan Mehmetlerin, Mustafa Kemal Atatürklerin bize bıraktığı bayrağımızı, toprağımızı ve inançlarımızı sonsuza dek koruyacağız, yaşatacağız."
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isveç, kuran, rasmus paludan, ulf kristersson, türkiye gençlik vakfı (tügva), ömer çelik, tobias billström, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)
isveç, kuran, rasmus paludan, ulf kristersson, türkiye gençlik vakfı (tügva), ömer çelik, tobias billström, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)

Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası İsveç Başbakanı'ndan ilk açıklama: Saygısız bir davranış

14:02 22.01.2023 (güncellendi: 14:44 22.01.2023)
© İHAİsveç'te İslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.
İsveç'te İslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© İHA
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Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ülkede ifade özgürlüğü olduğuna ama kendilerinin bu davranışı onayladıkları anlamına gelmediğine vurgu yaptı. Türkiye'de olaya tepkiler sürerken AK Parti Sözcüsü Çelik de İsveç makamlarını eleştirdi.
Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Rasmus Paludan adlı siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması sonrası İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan ilk tepki geldi.
Resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Kristersson, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez. Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı: İslamofobik provokasyon

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom da, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemi 'İslamofobik provokasyon' olarak niteledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Billstrom, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç'te geniş kapsamlı ifade özgürlüğü var ama bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'dan İsveç Büyükelçiliği önünde protesto

Bu arada İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği önünde de protesto edildi. Eylemi Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gerçekleştirdi.

AK Parti Hükümet Sözcüsü Çelik: İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur

Bu protestonun yanı sıra Türki siyasetinden bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şunları yazdı: "İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm, tüm insanlığı tehdit ediyor. Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."

TDP Başkanı Sarıgül: İsveç Başbakanı'na İncil göndereceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de tepki gösterenler arasındaydı. İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önüne gelen Sarıgül ve beraberindekiler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.
Sarıgül, İslamiyet'te barış, sevgi ve inançlara saygı olduğuna işaret ederek, "Hangi inanca mensup olursak olalım, diğer inançlara saygı göstermemiz lazım. Geçmişte İsveç sokaklarında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı işlenen suçlar ne kadar ağırsa bu suç da aynı, eş değer ölçülerde ağırdır, sorumlularının mutlaka hesap vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceklerini söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti: "Çünkü, İslam dünyası olarak 'İncinsen de incitme' diyoruz, Müslümanlar olarak kendimiz gibi düşünmeyenlere de saygı gösteriyoruz, 'Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın' diyoruz. Umarım İsveç hükümeti bu konuda gerekli tedbirleri alır. Gerek devletimize karşı gerekse inançlarımıza karşı işlenen bu suçları Türkiye olarak reddediyoruz, Türkiye Değişim Partisi olarak bu uygulamaları asla doğru bulmuyoruz. Bayrağımız, toprağımız ve inançlarımızdan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı, Alparslanların, Fatih Sultan Mehmetlerin, Mustafa Kemal Atatürklerin bize bıraktığı bayrağımızı, toprağımızı ve inançlarımızı sonsuza dek koruyacağız, yaşatacağız."
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