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https://sputniknews.com.tr/20230122/kendisini-polis-ve-savci-olarak-tanitan-kisiye-900-bin-lirasini-kaptirdi-1066029766.html
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 900 bin lirasını kaptırdı
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 900 bin lirasını kaptırdı
İstanbul Pendik'te kendini polis, savcı gibi unvanla tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran şahıs yakalandı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T03:31+0300
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türkiye
polis
savcı
istanbul
pendik
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Pendik’te yaşanan olayda, 76 yaşındaki E.K. isimli vatandaş, kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtan bir şahıs tarafından kandırıldı.Kendisini kandıran şahsa yaklaşık 900 bin lirasını elden teslim eden E.K, daha sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete şikayette bulundu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dolandırıcının Bahattin İ. isimli şahıs olduğunu, E.K'nın evine gelerek parayı elden teslim aldığını tespit etti.Bahattin İ, Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
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polis, savcı, istanbul, pendik
polis, savcı, istanbul, pendik

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 900 bin lirasını kaptırdı

03:31 22.01.2023 (güncellendi: 03:32 22.01.2023)
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AA
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İstanbul Pendik'te kendini polis, savcı gibi unvanla tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran şahıs yakalandı.
Pendik’te yaşanan olayda, 76 yaşındaki E.K. isimli vatandaş, kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtan bir şahıs tarafından kandırıldı.
Kendisini kandıran şahsa yaklaşık 900 bin lirasını elden teslim eden E.K, daha sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete şikayette bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dolandırıcının Bahattin İ. isimli şahıs olduğunu, E.K'nın evine gelerek parayı elden teslim aldığını tespit etti.
Bahattin İ, Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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