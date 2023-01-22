https://sputniknews.com.tr/20230122/kendisini-polis-ve-savci-olarak-tanitan-kisiye-900-bin-lirasini-kaptirdi-1066029766.html
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 900 bin lirasını kaptırdı
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 900 bin lirasını kaptırdı
İstanbul Pendik'te kendini polis, savcı gibi unvanla tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran şahıs yakalandı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T03:31+0300
2023-01-22T03:31+0300
2023-01-22T03:32+0300
türkiye
polis
savcı
istanbul
pendik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Pendik’te yaşanan olayda, 76 yaşındaki E.K. isimli vatandaş, kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtan bir şahıs tarafından kandırıldı.Kendisini kandıran şahsa yaklaşık 900 bin lirasını elden teslim eden E.K, daha sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete şikayette bulundu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dolandırıcının Bahattin İ. isimli şahıs olduğunu, E.K'nın evine gelerek parayı elden teslim aldığını tespit etti.Bahattin İ, Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
istanbul
pendik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polis, savcı, istanbul, pendik
polis, savcı, istanbul, pendik
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 900 bin lirasını kaptırdı
03:31 22.01.2023 (güncellendi: 03:32 22.01.2023) Abone ol
İstanbul Pendik'te kendini polis, savcı gibi unvanla tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran şahıs yakalandı.
Pendik’te yaşanan olayda, 76 yaşındaki E.K. isimli vatandaş, kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtan bir şahıs tarafından kandırıldı.
Kendisini kandıran şahsa yaklaşık 900 bin lirasını elden teslim eden E.K, daha sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete şikayette bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dolandırıcının Bahattin İ. isimli şahıs olduğunu, E.K'nın evine gelerek parayı elden teslim aldığını tespit etti.
Bahattin İ, Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.