https://sputniknews.com.tr/20230122/japonyada-gamer-baliklar-sahiplerinin-kredi-kartiyla-alisveris-yapti-1066040660.html

Japonya'da 'gamer balıklar' sahiplerinin kredi kartıyla alışveriş yaptı

Japonya'da 'gamer balıklar' sahiplerinin kredi kartıyla alışveriş yaptı

Kurduğu sistemle balıklarına video oyunu oynatan Japon YouTuber'ın başı belaya girdi. Balıkları oyun çökünce yanlış yerlere tıklayıp kredi kartıyla harcama... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T13:28+0300

2023-01-22T13:28+0300

2023-01-22T13:35+0300

balık

japonya

kredi kartı

alışveriş

yaşam

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Mutekimaru Channel, hareket yakalama özelliğini kullanarak geliştirdiği bir programla, balıkların yüzerken oyunlara komut verebildiği, basabildiği bir sistem geliştirdi.TRT Haber'de yer alan bilgilere göre alıklar bu sistemle Crystal, LeafGreen ve Sapphire gibi Nintendo platformlarında oynanabilen Pokémon oyunlarında 20 bin saat harcarken bu anlar yayınlandı.Balık sürüsü 15 Ocak'ta Pokémon Violet adlı oyunu oynarkense bir arıza meydana geldi. Oyun hata sebebiyle kapansa da hayvanlar hareket edip tuşlara basmaya devam etti.Balıklar böylece kullanıcı adını değiştirdi, Nintendo'nun dükkanına girdi, Mutekimaru'nun kredi kartı bilgilerini ekrana yansıttı.Bu esnada Mutekimaru'nun kredi kartından Nintendo cüzdanına 500 yen (yaklaşık 75 TL) eklendi. Balıklar parayla satılan profil ikonlarına da ödeme yaptıktan sonra konsolu kapattı.Mutekimaru, Nintendo'yla temasa geçtiğini ve "balıkların hatası sonucuna satın alınan ürünlerin" iadesini istediğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230120/japon-denizinde-nadir-gorulen-dev-murekkep-baligi-goruntulendi--1065964680.html

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balık, japonya, kredi kartı, alışveriş