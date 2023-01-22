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https://sputniknews.com.tr/20230122/japonyada-gamer-baliklar-sahiplerinin-kredi-kartiyla-alisveris-yapti-1066040660.html
Japonya'da 'gamer balıklar' sahiplerinin kredi kartıyla alışveriş yaptı
Japonya'da 'gamer balıklar' sahiplerinin kredi kartıyla alışveriş yaptı
Kurduğu sistemle balıklarına video oyunu oynatan Japon YouTuber'ın başı belaya girdi. Balıkları oyun çökünce yanlış yerlere tıklayıp kredi kartıyla harcama... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T13:28+0300
2023-01-22T13:35+0300
balık
japonya
kredi kartı
alışveriş
yaşam
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Mutekimaru Channel, hareket yakalama özelliğini kullanarak geliştirdiği bir programla, balıkların yüzerken oyunlara komut verebildiği, basabildiği bir sistem geliştirdi.TRT Haber'de yer alan bilgilere göre alıklar bu sistemle Crystal, LeafGreen ve Sapphire gibi Nintendo platformlarında oynanabilen Pokémon oyunlarında 20 bin saat harcarken bu anlar yayınlandı.Balık sürüsü 15 Ocak'ta Pokémon Violet adlı oyunu oynarkense bir arıza meydana geldi. Oyun hata sebebiyle kapansa da hayvanlar hareket edip tuşlara basmaya devam etti.Balıklar böylece kullanıcı adını değiştirdi, Nintendo'nun dükkanına girdi, Mutekimaru'nun kredi kartı bilgilerini ekrana yansıttı.Bu esnada Mutekimaru'nun kredi kartından Nintendo cüzdanına 500 yen (yaklaşık 75 TL) eklendi. Balıklar parayla satılan profil ikonlarına da ödeme yaptıktan sonra konsolu kapattı.Mutekimaru, Nintendo'yla temasa geçtiğini ve "balıkların hatası sonucuna satın alınan ürünlerin" iadesini istediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/japon-denizinde-nadir-gorulen-dev-murekkep-baligi-goruntulendi--1065964680.html
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balık, japonya, kredi kartı, alışveriş
balık, japonya, kredi kartı, alışveriş

Japonya'da 'gamer balıklar' sahiplerinin kredi kartıyla alışveriş yaptı

13:28 22.01.2023 (güncellendi: 13:35 22.01.2023)
© AAJapon balığı
Japon balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AA
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Kurduğu sistemle balıklarına video oyunu oynatan Japon YouTuber'ın başı belaya girdi. Balıkları oyun çökünce yanlış yerlere tıklayıp kredi kartıyla harcama yaptı.
Mutekimaru Channel, hareket yakalama özelliğini kullanarak geliştirdiği bir programla, balıkların yüzerken oyunlara komut verebildiği, basabildiği bir sistem geliştirdi.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre alıklar bu sistemle Crystal, LeafGreen ve Sapphire gibi Nintendo platformlarında oynanabilen Pokémon oyunlarında 20 bin saat harcarken bu anlar yayınlandı.
Balık sürüsü 15 Ocak'ta Pokémon Violet adlı oyunu oynarkense bir arıza meydana geldi. Oyun hata sebebiyle kapansa da hayvanlar hareket edip tuşlara basmaya devam etti.
Balıklar böylece kullanıcı adını değiştirdi, Nintendo'nun dükkanına girdi, Mutekimaru'nun kredi kartı bilgilerini ekrana yansıttı.
Bu esnada Mutekimaru'nun kredi kartından Nintendo cüzdanına 500 yen (yaklaşık 75 TL) eklendi. Balıklar parayla satılan profil ikonlarına da ödeme yaptıktan sonra konsolu kapattı.
Mutekimaru, Nintendo'yla temasa geçtiğini ve "balıkların hatası sonucuna satın alınan ürünlerin" iadesini istediğini söyledi.
Japon Denizi'nde nadir görülen dev mürekkep balığı görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
YAŞAM
Japon Denizi'nde nadir görülen dev mürekkep balığı görüntülendi
20 Ocak, 10:23
Türkiye
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