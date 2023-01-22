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https://sputniknews.com.tr/20230122/isvecte-kuran-i-kerim-yakma-girisimine-karsi-mardinli-gencler-kiliselerde-gul-dagitti-1066035575.html
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin’deki bir grup genç kiliselerde gül dağıttı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T10:50+0300
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isveç
kilise
gül
mardin
kur'an-ı kerim
yaşam
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılma girişimine Dinlerin ve dillerin şehri Mardin’de çok anlamlı bir tepki geldi. Bir grup genç hoş görü kenti Mardin’deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı.Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim, “Dün İsveç’te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230122/1066035010.html
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isveç, kilise, gül, mardin, kur'an-ı kerim
isveç, kilise, gül, mardin, kur'an-ı kerim

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı

10:50 22.01.2023 (güncellendi: 10:51 22.01.2023)
© İHAİsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin'deki bir grup genç kiliselerde gül dağıttı.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin'deki bir grup genç kiliselerde gül dağıttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© İHA
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin’deki bir grup genç kiliselerde gül dağıttı.
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılma girişimine Dinlerin ve dillerin şehri Mardin’de çok anlamlı bir tepki geldi. Bir grup genç hoş görü kenti Mardin’deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı.
Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim, “Dün İsveç’te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir” dedi.
Cami- Kuran-ı Kerim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
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