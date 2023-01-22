https://sputniknews.com.tr/20230122/istanbul-bogazinda-ariza-yapan-59-metrelik-gemi-kurtarildi-1066046989.html

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’ndan yedekli geçiş yaparken arıza yapan 59 metre boyundaki gemi, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T18:56+0300

2023-01-22T18:56+0300

2023-01-22T18:56+0300

türkiye

istanbul boğazı

gemi

kıyı emniyeti genel müdürlüğü

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VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi İstanbul Boğazı’ndan yedekli geçiş yaparken arıza yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 römorkörü refakatinde Büyükdere’ye çekildi. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı’nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi” ifadeleri kullanıldı.

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istanbul boğazı, gemi, kıyı emniyeti genel müdürlüğü