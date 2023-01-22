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https://sputniknews.com.tr/20230122/istanbul-bogazinda-ariza-yapan-59-metrelik-gemi-kurtarildi-1066046989.html
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’ndan yedekli geçiş yaparken arıza yapan 59 metre boyundaki gemi, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T18:56+0300
2023-01-22T18:56+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi İstanbul Boğazı’ndan yedekli geçiş yaparken arıza yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 römorkörü refakatinde Büyükdere’ye çekildi. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı’nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi” ifadeleri kullanıldı.
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istanbul boğazı, gemi, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
istanbul boğazı, gemi, kıyı emniyeti genel müdürlüğü

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı

18:56 22.01.2023
© AAİstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AA
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İstanbul Boğazı’ndan yedekli geçiş yaparken arıza yapan 59 metre boyundaki gemi, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.
VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi İstanbul Boğazı’ndan yedekli geçiş yaparken arıza yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 römorkörü refakatinde Büyükdere’ye çekildi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı’nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi” ifadeleri kullanıldı.
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