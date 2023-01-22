Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230122/israilin-kanada-buyukelcisi-netanyahu-hukumeti-politikalarina-tepki-olarak-istifa-etti-1066030548.html
İsrail'in Kanada Büyükelçisi, 'Netanyahu hükümeti politikalarına' tepki olarak istifa etti
İsrail'in Kanada Büyükelçisi, 'Netanyahu hükümeti politikalarına' tepki olarak istifa etti
İsrail'in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, geçen yıl sonunda göreve gelen Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin politikalarını gerekçe göstererek istifa... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T03:59+0300
2023-01-22T03:59+0300
israil
dünya
kanada
benyamin netahyahu
ronen hoffman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065412467_0:73:1200:748_1920x0_80_0_0_ac21c4259616d3f1b9bd112bc7565497.jpg
İsrail basınındaki haberlere göre, Hoffman, istifa mektubunda "yeni hükümetin politikaları ışığında görevine devam edemeyeceğini" belirtti.İsrail Dışişleri Bakanı Elie Cohen'in Hoffman'ın istifasını kabul ettiği aktarıldı.Basında yer alan haberlerde, Hoffman'ın bir önceki İsrail Başbakanı Yair Lapid döneminde göreve getirildiğine işaret edildi.İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German da Netanyahu hükümetinin Meclis'ten güvenoyu aldığı 29 Aralık 2022'de istifa etmişti.Netanyahu'nun aşırı dindar Yahudi ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet 2022 yılının son günlerinde göreve başlamıştı.Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen ortaklara sahip yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihinin "en aşırı sağcı" hükümeti olarak değerlendiriliyor.Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, Filistin geneli ile İsrail'deki toplumsal muhalefetin yanı sıra başta ABD olmak üzere İsrail'in Batılı müttefikleri tarafından da endişe ile karşılanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221229/israilin-paris-buyukelcisi-netanyahu-hukumetini-protesto-icin-istifa-etti-1065196544.html
israil
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065412467_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_e6091e75df4207f8521c3f4473f2f29a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, kanada, benyamin netahyahu, ronen hoffman
israil, kanada, benyamin netahyahu, ronen hoffman

İsrail'in Kanada Büyükelçisi, 'Netanyahu hükümeti politikalarına' tepki olarak istifa etti

03:59 22.01.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADIBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
Abone olTelegram
İsrail'in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, geçen yıl sonunda göreve gelen Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin politikalarını gerekçe göstererek istifa etti.
İsrail basınındaki haberlere göre, Hoffman, istifa mektubunda "yeni hükümetin politikaları ışığında görevine devam edemeyeceğini" belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanı Elie Cohen'in Hoffman'ın istifasını kabul ettiği aktarıldı.
Basında yer alan haberlerde, Hoffman'ın bir önceki İsrail Başbakanı Yair Lapid döneminde göreve getirildiğine işaret edildi.
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German da Netanyahu hükümetinin Meclis'ten güvenoyu aldığı 29 Aralık 2022'de istifa etmişti.
Netanyahu'nun aşırı dindar Yahudi ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet 2022 yılının son günlerinde göreve başlamıştı.
Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen ortaklara sahip yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihinin "en aşırı sağcı" hükümeti olarak değerlendiriliyor.
Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, Filistin geneli ile İsrail'deki toplumsal muhalefetin yanı sıra başta ABD olmak üzere İsrail'in Batılı müttefikleri tarafından da endişe ile karşılanıyor.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
DÜNYA
İsrail'in Paris Büyükelçisi, Netanyahu hükümetini protesto için istifa etti
29 Aralık 2022, 23:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала