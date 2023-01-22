https://sputniknews.com.tr/20230122/isid-valisi-oldugu-iddia-edilen-zanli-tutuklandi-1066028800.html

'IŞİD valisi' olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

'IŞİD valisi' olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon ile yakalanan IŞİD'in 'Rakka Güvenlik Emiri' ve eski 'Ninova Valisi' H.A. tutuklanarak cezaevine... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T02:47+0300

2023-01-22T02:47+0300

2023-01-22T02:47+0300

türkiye

işid

vali

rakka

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Gaziantep'te IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 19.01.2023 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında;DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri olduğu, geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yaptığı ve eylem grupları içerisinde yer aldığı yönünde tespitler bulunan H.A. isimli şüpheli yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından 21.01.2023 tarihinde sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklanmıştır.

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