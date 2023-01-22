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https://sputniknews.com.tr/20230122/iki-kardesin-kullandigi-kamyonlar-carpisti-2-olu-1066030861.html
İki kardeşin kullandığı kamyonlar çarpıştı: 2 ölü
İki kardeşin kullandığı kamyonlar çarpıştı: 2 ölü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki kardeşin kullandığı odun yüklü kamyonların çarpışması sonucu kardeşlerden biri ile oğlu hayatını kaybetti. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T04:17+0300
2023-01-22T04:17+0300
dünya
konya
kadınhanı
kamyon
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Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesinde Doğan Selçok'un kullandığı odun yüklü kamyon, önünde seyreden kardeşi Mustafa Selçok idaresindeki kamyon ile çarpıştı.Kazada sürücülerden Doğan Selçok ile yanında bulunan oğlu 14 yaşındaki Emirhan Selçok olay yerinde hayatını kaybetti.Baba ile oğlunun cenazesi, incelemenin ardından Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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konya, kadınhanı , kamyon, odun
konya, kadınhanı , kamyon, odun

İki kardeşin kullandığı kamyonlar çarpıştı: 2 ölü

04:17 22.01.2023
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki kardeşin kullandığı odun yüklü kamyonların çarpışması sonucu kardeşlerden biri ile oğlu hayatını kaybetti.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki kardeşin kullandığı odun yüklü kamyonların çarpışması sonucu kardeşlerden biri ile oğlu hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki kardeşin kullandığı odun yüklü kamyonların çarpışması sonucu kardeşlerden biri ile oğlu hayatını kaybetti.
Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesinde Doğan Selçok'un kullandığı odun yüklü kamyon, önünde seyreden kardeşi Mustafa Selçok idaresindeki kamyon ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden Doğan Selçok ile yanında bulunan oğlu 14 yaşındaki Emirhan Selçok olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba ile oğlunun cenazesi, incelemenin ardından Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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