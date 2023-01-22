https://sputniknews.com.tr/20230122/icislerinden-tevfik-goksunun-sorusturulmasina-izin-verilmiyor-haberlerine-iliskin-aciklama-1066049406.html

İçişleri'nden 'Tevfik Göksu'nun soruşturulmasına izin verilmiyor' haberlerine ilişkin açıklama

İçişleri'nden 'Tevfik Göksu'nun soruşturulmasına izin verilmiyor' haberlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığınca, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında soruşturma izni verilmediği iddialarına dair, "Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T20:54+0300

2023-01-22T20:54+0300

2023-01-22T20:54+0300

mehmet tevfik göksu

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İçişleri Bakanlığı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine ilişkin haber ve paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.Bakanlıkça bazı basın yayın organlarında yer alan, "İçişleri Bakanlığınca Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine" ilişkin haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye içişleri bakanının yetkili olduğuna işaret edildi.Bakanlığa başta adli merciler olmak üzere, CİMER, e-posta, dilekçe ve benzeri yollardan belediye başkanlarıyla ilgili ulaşan ihbar ve şikayetlerin genel olarak mahallinde detaylı bir şekilde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderildiği, valilikçe uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru konusunun incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Basında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 2 Ocak 2023'te işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliğine gönderilmiştir."Açıklamada, 2019 sonrası döneme ilişkin AK Parti'ye mensup belediyeler hakkında 225, CHP'ye mensup belediyeler hakkında 236 soruşturma izni verildiği, AK Parti'li belediyeler hakkında 361, CHP'li belediyeler hakkında ise 359 kez soruşturma izninin verilmesine gerek duyulmadığı bildirildi.Son günlerde bazı basın yayın organlarında "sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildiği, Esenler Belediye Başkanı hakkında ise soruşturma izni verilmediği" yönünde kasıtlı haberler yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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mehmet tevfik göksu