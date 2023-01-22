https://sputniknews.com.tr/20230122/eren-abluka-sonbahar-kis-24-sehit-jandarma-uzman-cavus-ramazan-bahsis-operasyonu-basladi--1066038167.html
'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başladı
'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başladı
Diyarbakır'daki operasyona, jandarma ve polis özel harekat, jandarma komando ile güvenlik korucularından oluşan 645 personel katılıyor. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T12:18+0300
2023-01-22T12:18+0300
2023-01-22T12:19+0300
operasyon
türkiye
eren abluka sonbahar-kış-24 şehit jandarma uzman çavuş ramazan bahşiş operasyonu
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Ankara İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 4 tabur, 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta, havan mühimmatı ve 144 kilogram toz esrar ele geçirildi.
türkiye
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operasyon, eren abluka sonbahar-kış-24 şehit jandarma uzman çavuş ramazan bahşiş operasyonu
operasyon, eren abluka sonbahar-kış-24 şehit jandarma uzman çavuş ramazan bahşiş operasyonu
'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başladı
12:18 22.01.2023 (güncellendi: 12:19 22.01.2023) Abone ol
Diyarbakır'daki operasyona, jandarma ve polis özel harekat, jandarma komando ile güvenlik korucularından oluşan 645 personel katılıyor.
Ankara İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başlatıldı.
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 4 tabur, 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta, havan mühimmatı ve 144 kilogram toz esrar ele geçirildi.