https://sputniknews.com.tr/20230122/eren-abluka-sonbahar-kis-24-sehit-jandarma-uzman-cavus-ramazan-bahsis-operasyonu-basladi--1066038167.html

'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başladı

'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başladı

Diyarbakır'daki operasyona, jandarma ve polis özel harekat, jandarma komando ile güvenlik korucularından oluşan 645 personel katılıyor. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T12:18+0300

2023-01-22T12:18+0300

2023-01-22T12:19+0300

operasyon

türkiye

eren abluka sonbahar-kış-24 şehit jandarma uzman çavuş ramazan bahşiş operasyonu

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Ankara İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 4 tabur, 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta, havan mühimmatı ve 144 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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operasyon, eren abluka sonbahar-kış-24 şehit jandarma uzman çavuş ramazan bahşiş operasyonu