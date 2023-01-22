Erdoğan: İstanbul'u kimsenin insafına bırakmayız

Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek.

Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık.

2017'de hizmete giren Üsküdar-Çekmeköy sürücüsüz metro hattı, Avrupa'nın en büyük dünyanın üçüncü büyük projesi seçildi. İstanbul'da bunun gibi sürücüsüz 10 ayrı metro hattı bulunuyor. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz. 2017'de hizmete giren Üsküdar-Çekmeköy sürücüsüz metro hattı, Avrupa'nın en büyük dünyanın üçüncü büyük projesi seçildi. İstanbul'da bunun gibi sürücüsüz 10 ayrı metro hattı bulunuyor. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz.

Kendi ülkelerinde turist gibi yaşıyorlar. Onların trajikomik halleri bizi rehavete sevk etmiyor. İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Kimin sorumlu olduğuna bakmadan bu şehrin meseleleriyle ilgilendik. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan şehre hizmet verecek eserleri birer birer hayata geçirdik. Kendi ülkelerinde turist gibi yaşıyorlar. Onların trajikomik halleri bizi rehavete sevk etmiyor. İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Kimin sorumlu olduğuna bakmadan bu şehrin meseleleriyle ilgilendik. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan şehre hizmet verecek eserleri birer birer hayata geçirdik.

Ülkenin ortak değeri olan bu şehri, her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum, kimsenin insafına bırakamayız. Önemli projelerin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yatırımlar yaptık. Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli ile başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürdük. Bunlar boğazın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi? Ülkenin ortak değeri olan bu şehri, her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum, kimsenin insafına bırakamayız. Önemli projelerin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yatırımlar yaptık. Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli ile başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürdük. Bunlar boğazın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi?

Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor. Açılışını yaptığımız metro hattıyla havalimanına hızlı ve kolay ulaşım sağlıyoruz. İstanbul'un ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmıyor. Kanal İstanbul projesiyle boğazın yükünü hafifletip İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor. Açılışını yaptığımız metro hattıyla havalimanına hızlı ve kolay ulaşım sağlıyoruz. İstanbul'un ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmıyor. Kanal İstanbul projesiyle boğazın yükünü hafifletip İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz.

Bir tanesi ne diyor? 'Bunda sürücü yok mu?' Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok. Bir tanesi ne diyor? 'Bunda sürücü yok mu?' Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok.

Rahmetli Menderes’in, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diye başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Her ne kadar sonu idam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğüne dayalı bu haykırış, daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda, ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ diyerek bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık. Rahmetli Menderes’in, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diye başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Her ne kadar sonu idam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğüne dayalı bu haykırış, daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda, ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ diyerek bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık.