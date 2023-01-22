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Duma Başkanı Volodin: Kiev'e silah sevkiyatı küresel felakete yol açacak
Duma Başkanı Volodin: Kiev'e silah sevkiyatı küresel felakete yol açacak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batı'nın Kiev'e yaptığı silah sevkiyatlarının küresel felakete yol açacağı ve Rusya'nın buna... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T12:59+0300
2023-01-22T12:59+0300
2023-01-22T13:02+0300
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Telegram hesabından bir açıklama yapan Volodin, "Kiev rejimine saldırı silahları tedariki küresel bir felakete yol açacak. Washington ve NATO ülkeleri barışçıl şehirleri vurmak ve tehdit ettikleri gibi topraklarımızı ele geçirme girişiminde bulunmak için kullanılacak silahları tedarik ederse, bu daha güçlü silahlar kullanarak misilleme önlemleri alınmasına yol açacak" dedi. ABD Kongresi üyelerini, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin milletvekillerini insanlık önündeki sorumluluklarının bilincine varmaya çağıran Volodin, "Washington ve Brüksel, aldıkları kararlarla dünyayı korkunç bir savaşa, bombardımanların yalnızca Kiev rejimi tarafından kullanılan askeri ve kritik altyapıya düzenlendiği bugünkü durumdan tamamen farklı silahlı faaliyetlere sürüklüyor. Rus silahlarının teknolojik üstünlüğü göz önüne alırsak, bu kararları alan yabancı politikacıların bunun ülkelerini yok edecek küresel çapta bir trajediyle sonuçlanabileceğini anlaması gerekir" ifadelerini kullandı. Nükleer güçlerin daha önce vatandaşlarının güvenliğinin ve toprak bütünlüklerinin tehdit edildiği bir durumla karşı karşıya kalmadığını anımsatan Volodin, "Bu nedenle, geçmişte yerel çatışmalarda kitle imha silahları kullanılmadığına dair argümanlar mesnetsiz" değerlendirmesinde bulundu.
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rusya, ukrayna, duma, vyaçeslav volodin, silah, sevkiyat
Duma Başkanı Volodin: Kiev'e silah sevkiyatı küresel felakete yol açacak
12:59 22.01.2023 (güncellendi: 13:02 22.01.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Batı'nın Kiev'e yaptığı silah sevkiyatlarının küresel felakete yol açacağı ve Rusya'nın buna daha güçlü silahlarla karşılık vereceği uyarısında bulundu.
Telegram hesabından bir açıklama yapan Volodin, "Kiev rejimine saldırı silahları tedariki küresel bir felakete yol açacak. Washington ve NATO ülkeleri barışçıl şehirleri vurmak ve tehdit ettikleri gibi topraklarımızı ele geçirme girişiminde bulunmak için kullanılacak silahları tedarik ederse, bu daha güçlü silahlar kullanarak misilleme önlemleri alınmasına yol açacak" dedi.
ABD Kongresi üyelerini, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin milletvekillerini insanlık önündeki sorumluluklarının bilincine varmaya çağıran Volodin, "Washington ve Brüksel, aldıkları kararlarla dünyayı korkunç bir savaşa, bombardımanların yalnızca Kiev rejimi tarafından kullanılan askeri ve kritik altyapıya düzenlendiği bugünkü durumdan tamamen farklı silahlı faaliyetlere sürüklüyor. Rus silahlarının teknolojik üstünlüğü göz önüne alırsak, bu kararları alan yabancı politikacıların bunun ülkelerini yok edecek küresel çapta bir trajediyle sonuçlanabileceğini anlaması gerekir" ifadelerini kullandı.
Nükleer güçlerin daha önce vatandaşlarının güvenliğinin ve toprak bütünlüklerinin tehdit edildiği bir durumla karşı karşıya kalmadığını anımsatan Volodin, "Bu nedenle, geçmişte yerel çatışmalarda kitle imha silahları kullanılmadığına dair argümanlar mesnetsiz" değerlendirmesinde bulundu.