Erdoğan: Cumhurbaşkanı olarak 10 Mart'ta seçim kararı alacağım, seçim 14 Mayıs'ta yapılacak
20:05 22.01.2023 (güncellendi: 20:45 22.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi ile ilgili "Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa gençlerle bir araya geldiği İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a' programındaki açıklamalarından detaylar şöyle:
"Birileri gibi gençlerimizi iradesi ipotek altında tutulacak vitrin süsü, konu mankeni olarak asla görmedik, görmüyoruz.
Şimdi kendilerine 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak, 'Konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar.
Bursa'daki mitingimiz aldığım resmi rakamlarla 120 bin kişiyi buldu. Bu bir şeyi gösteriyor Allah'ın izniyle inşallah mayıs bir başka olacak.
Vaatleri eski Türkiye'ye dönmek. Altılı Masa denilen ucube yapının gıdası, eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur.
AK Parti kurulduğu günden beri 15 seçime girdi, 15'inden de zaferle çıktı. Milletimizin tamamı gibi, gençlerimizin de birinci partisi hep AK Parti oldu. Son 2 yılda gençlerle 36'ncı buluşmamızı yapıyoruz.
Bırakın ülkenin dört bir yanında gençlerle kucaklaşmayı, belki aynı dönemde kendi çocuklarıyla 36 kez bir araya gelmemiş olanlar bizi gençlerden uzak kalmakla itham ediyor.
Birileri burada hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu bir erken seçim değil, seçimi öne almaktır. Devlet beyle öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatili, sınavlar vesaire tüm değerlendirmeleri yaptık, kararı da buna göre verdik.