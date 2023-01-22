https://sputniknews.com.tr/20230122/chpli-ozel-bizim-cumhurbaskani-adayimiz-bir-kisi-degil-1066031083.html

CHP'li Özel: Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil

CHP'li Özel: Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil, adayımız bütün üyelerimiz. Hatta üye olamayan memurlarımız var, gönlünde CHP olanlar... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T04:42+0300

2023-01-22T04:42+0300

2023-01-22T04:42+0300

türkiye

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

malatya

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı adayı

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl yapılacak seçimin önemli olduğunu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının yönetiminin belirleneceğini söyledi."O yönetim belirlenirken bir cumhurbaşkanı adayımız belirlenecek, o 13. Cumhurbaşkanı olacak. Hep birlikte hem Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız hem yaşayacağız. Bu süreçte 81 ildeki Cumhuriyet'in kale komutanları, ekipleri çok önemli. Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak diye sorana, tabii CHP kimliğiyle hepimizin gönlünden genel başkanımız geçer" ifadelerini kullanan Özel, adayı altılı masanın belirleyeceğini, tam mutabakatla seçileceğini dile getirdi.'Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak'Özel, şöyle devam etti:Çok gurur duyacakları bir kampanyalarının olacağını belirten Özel, "Hareketli, neşeli ve gerçek sorunları gören ve çözen. Bu yoksulluğu tarihe nasıl gömeceğimizi bütün Malatya'ya, Türkiye'ye göğsümüzü gere gere anlatacağız. Bu işsizliğin nasıl biteceğini, istihdam sorununu, ülkenin yeniden nasıl zenginleşeceğini anlatacağız" diye konuştu.Özel, iktidara geldiklerinde yoksulluğu yönetmek yerine yok edeceklerini savunarak, "Evinde bir sigortalı olmayan aileye bir asgari ücret ödeyeceğiz. Öyle kimse evladına karne hediyesi et almayacak. Öyle marketlerde çocuk mamalarına zincir takılmayacak. Çocuğuna, mama, et ve süt alamayacak anne ve baba kalmayacak. Cumhuriyet bize bunu öğütlüyor" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ın selamlama konuşmasının ardından toplu fotoğraf çektirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220907/chp-kurmaylari-kilicdaroglunun-hazirim-cikisini-degerlendirdi-once-harita-sonra-aday-1060901428.html

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), malatya, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı