https://sputniknews.com.tr/20230122/bulgaristan-cumhurbaskani-radev-ukraynaya-silah-tedarikine-karsi-cikti-1066024606.html
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Ukrayna'ya silah tedarikine karşı çıktı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Ukrayna'ya silah tedarikine karşı çıktı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sofya’nın Kiev’e silah tedarik etmemesi gerektiğini belirtti. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T00:46+0300
2023-01-22T00:46+0300
2023-01-22T00:47+0300
rumen radev
ukrayna krizi
bulgaristan
ukrayna
silah
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Darik Radyo’ya demecinde Bulgaristan’ın Ukrayna’ya silah tedarik etmesine karşı çıktı.“Bulgaristan'ın bu çatışmaya silah göndermemesi gerektiği konusundaki görüşümü savunmaya devam ediyorum” diyen Radev, bunun aksini savunan herkesin Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve tarihsel köklerini iyi bilmediğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Radev, “Bu sadece Ukrayna için değil, Avrupa için de güç tüketmeye yönelik bir gerginlik” ifadelerini kullandı.Kiev yönetimine askeri yardım sağlamanın ‘ateşi benzi ile söndürmek’ olduğunu dile getiren Radev, ayrıca çatışmanın taraflardan birinin tamamen çökmesiyle sonuçlanması gerektiği görüşünün dünyayı küresel bir çatışmaya doğru ittiğini sözlerine ekledi.
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rumen radev, bulgaristan, ukrayna, silah
rumen radev, bulgaristan, ukrayna, silah
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Ukrayna'ya silah tedarikine karşı çıktı
00:46 22.01.2023 (güncellendi: 00:47 22.01.2023) Abone ol
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sofya’nın Kiev’e silah tedarik etmemesi gerektiğini belirtti.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Darik Radyo’ya demecinde Bulgaristan’ın Ukrayna’ya silah tedarik etmesine karşı çıktı.
“Bulgaristan'ın bu çatışmaya silah göndermemesi gerektiği konusundaki görüşümü savunmaya devam ediyorum” diyen Radev, bunun aksini savunan herkesin Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve tarihsel köklerini iyi bilmediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Radev, “Bu sadece Ukrayna için değil, Avrupa için de güç tüketmeye yönelik bir gerginlik” ifadelerini kullandı.
Kiev yönetimine askeri yardım sağlamanın ‘ateşi benzi ile söndürmek’ olduğunu dile getiren Radev, ayrıca çatışmanın taraflardan birinin tamamen çökmesiyle sonuçlanması gerektiği görüşünün dünyayı küresel bir çatışmaya doğru ittiğini sözlerine ekledi.