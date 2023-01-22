Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230122/bulgaristan-cumhurbaskani-radev-ukraynaya-silah-tedarikine-karsi-cikti-1066024606.html
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Ukrayna'ya silah tedarikine karşı çıktı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Ukrayna'ya silah tedarikine karşı çıktı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sofya’nın Kiev’e silah tedarik etmemesi gerektiğini belirtti. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T00:46+0300
2023-01-22T00:47+0300
rumen radev
ukrayna krizi
bulgaristan
ukrayna
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102700/19/1027001905_0:149:2842:1748_1920x0_80_0_0_11774c5fbb2038dd5e61f226c9b31011.jpg
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Darik Radyo’ya demecinde Bulgaristan’ın Ukrayna’ya silah tedarik etmesine karşı çıktı.“Bulgaristan'ın bu çatışmaya silah göndermemesi gerektiği konusundaki görüşümü savunmaya devam ediyorum” diyen Radev, bunun aksini savunan herkesin Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve tarihsel köklerini iyi bilmediğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Radev, “Bu sadece Ukrayna için değil, Avrupa için de güç tüketmeye yönelik bir gerginlik” ifadelerini kullandı.Kiev yönetimine askeri yardım sağlamanın ‘ateşi benzi ile söndürmek’ olduğunu dile getiren Radev, ayrıca çatışmanın taraflardan birinin tamamen çökmesiyle sonuçlanması gerektiği görüşünün dünyayı küresel bir çatışmaya doğru ittiğini sözlerine ekledi.
bulgaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102700/19/1027001905_157:0:2685:1896_1920x0_80_0_0_01665651d956771c6c832b018dd20fbd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rumen radev, bulgaristan, ukrayna, silah
rumen radev, bulgaristan, ukrayna, silah

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Ukrayna'ya silah tedarikine karşı çıktı

00:46 22.01.2023 (güncellendi: 00:47 22.01.2023)
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVRumen Radev
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
Abone olTelegram
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sofya’nın Kiev’e silah tedarik etmemesi gerektiğini belirtti.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Darik Radyo’ya demecinde Bulgaristan’ın Ukrayna’ya silah tedarik etmesine karşı çıktı.
“Bulgaristan'ın bu çatışmaya silah göndermemesi gerektiği konusundaki görüşümü savunmaya devam ediyorum” diyen Radev, bunun aksini savunan herkesin Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve tarihsel köklerini iyi bilmediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Radev, “Bu sadece Ukrayna için değil, Avrupa için de güç tüketmeye yönelik bir gerginlik” ifadelerini kullandı.
Kiev yönetimine askeri yardım sağlamanın ‘ateşi benzi ile söndürmek’ olduğunu dile getiren Radev, ayrıca çatışmanın taraflardan birinin tamamen çökmesiyle sonuçlanması gerektiği görüşünün dünyayı küresel bir çatışmaya doğru ittiğini sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала