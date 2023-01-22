https://sputniknews.com.tr/20230122/bulgaristan-cumhurbaskani-radev-ukraynaya-silah-tedarikine-karsi-cikti-1066024606.html

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Ukrayna'ya silah tedarikine karşı çıktı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Ukrayna'ya silah tedarikine karşı çıktı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sofya’nın Kiev’e silah tedarik etmemesi gerektiğini belirtti. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T00:46+0300

2023-01-22T00:46+0300

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rumen radev

ukrayna krizi

bulgaristan

ukrayna

silah

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Darik Radyo’ya demecinde Bulgaristan’ın Ukrayna’ya silah tedarik etmesine karşı çıktı.“Bulgaristan'ın bu çatışmaya silah göndermemesi gerektiği konusundaki görüşümü savunmaya devam ediyorum” diyen Radev, bunun aksini savunan herkesin Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve tarihsel köklerini iyi bilmediğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Radev, “Bu sadece Ukrayna için değil, Avrupa için de güç tüketmeye yönelik bir gerginlik” ifadelerini kullandı.Kiev yönetimine askeri yardım sağlamanın ‘ateşi benzi ile söndürmek’ olduğunu dile getiren Radev, ayrıca çatışmanın taraflardan birinin tamamen çökmesiyle sonuçlanması gerektiği görüşünün dünyayı küresel bir çatışmaya doğru ittiğini sözlerine ekledi.

bulgaristan

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rumen radev, bulgaristan, ukrayna, silah