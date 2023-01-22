https://sputniknews.com.tr/20230122/bakan-kasapoglu-turkiye-spor-turizminde-artik-bir-marka-1066052078.html

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, spor turizminde artık bir marka

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, spor turizminde artık bir marka

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Türkiye, spor turizminde artık bir marka. Antalya da bu markaların öncülerinde biri. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T23:14+0300

2023-01-22T23:14+0300

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mehmet muharrem kasapoğlu

politika

satranç

turizm

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında yaptığı konuşmada, satranç dünyasının çok değerli isimlerini, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları selamladığını ifade etti.Türk sporunun bugün ve yarınlar için çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:Kasapoğlu, su sporlarından kış sporlarına, bireysel branşlardan takım sporlarına kadar her alanda güçlü bir altyapıyı ve güçlü erişim imkanını ortaya koyduklarını belirtti.Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın en mükemmel altyapısına sahip olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bunun sonuçlarını her birlikte yaşıyoruz. Daha önceleri yarışacak, temsil edecek sporcu dahi bulamadığımız branşlarda olimpiyat madalyalarımız, Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız var" ifadelerini kullandı."Yüzme Bilmeyen Kalmasın" diyerek isteyen her vatandaşa yüzme öğrettiklerinin altını çizen Kasapoğlu, "On Bin Pota" diyerek mahallelere, parklara, okullara potalar inşa ettiklerini hatırlattı.Bakan Kasapoğlu, "Yetenek Taraması" ve "Okullarda Spor Dalı" ile ilkokuldan itibaren çocukların yeteneğini keşfedip, yeni şampiyonlar yetiştirmek için kolları sıvadıklarını aktardı.'Türk sporunun yarınları adına umut dolu, heyecan doludur'Sadece 2022'de sporcuların uluslararası yarışmalarda 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, "Bu bir gurur tablosudur, 20 yıllık emeğin, alın terinin, gayretin, birlikteliğin sonucudur. Daha güçlü bir spor tablosunun, büyük başarıların öncüsüdür, müjdecisidir. Türk sporunun yarınları adına umut dolu, heyecan doludur." değerlendirmesinde bulundu.Bu başarıların hiçbirinin tesadüf olmadığına işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:Kasapoğlu, bir yandan satrancın gelişmesi için çaba harcarken satrancın bir branştan daha fazla olduğunu belirterek, sporun herhangi bir dalıyla ilgilenen gençlerin kötü alışkanlıklardan korunma, yarınlarına daha güçlü adımlarla yürüme noktasında büyük avantaja sahip olduğunu söyledi.'Biz istiyoruz ki satranç mutlaka her eve girsin'Dünyanın satranç sporcularının aklına, fikrine, hamlelerine ve onların farklı enerjilerine ihtiyacı olduğunu belirten Kasapoğlu, "O yüzden satrancın gelişmesi için çaba harcarken biliyoruz ki aslında desteklediğimiz bir spor branşından daha fazlasıdır. Sporun herhangi bir dalıyla ilgilenen çocuklarımız, gençlerimiz kötü alışkanlıklardan korunma noktasında büyük avantaja sahip." diye konuştu."Biz istiyoruz ki satranç mutlaka her eve girsin. Her evde mutlaka satranç oynayan birileri olsun. Anne babalar, çocuklarımızı bu anlamda teşvik etsin. Bir aile sporu olarak da hayatımızın bir parçası olsun." diyen Bakan Kasapoğlu, 1 milyonu geçen lisanslı sporcu sayısıyla satrancın hedeflere katkı sağladığını belirtti.Satrançta Türkiye'nin Avrupa'nın öncü ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları ifade etti:Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından veli ve sporcularla bir araya geldi, salonları gezerek müsabakaları izledi.

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mehmet muharrem kasapoğlu, satranç, turizm