Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu en hızlısı olacak

Aslında sadece M yok İstanbul'da tramvaylarda T var, Marmaray'ın ayrı bir logosu var. Burası da özellikle havalimanı metrosu olduğu için bu simgeyle yaptık. Bakanlığımızın yaptığı bütün işlerde U'yu kullanıyoruz. U'nun farklı renklerini kullanıyoruz. Bu karayollarında, havayollarında, denizyollarında da biz U'yu kullanıyoruz. Bir de kimin ne yaptığı ortaya biraz çıksın diye çünkü bir tarafta görevini ve sorumluluklarını yerine getiren bir yönetim var, diğer tarafta ise görevlerini yerine getirmeyip algı operasyonu yapmaya çalışan bir kesim var. Biz Türkiye'nin her yerinde yaptığımız bütün işlerde U harfini kullanıyoruz.