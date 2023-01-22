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Avustralyalı turist 18 dakikada 550 çöp şiş yedi
Avustralyalı turist 18 dakikada 550 çöp şiş yedi
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T00:59+0300
2023-01-22T01:02+0300
türkiye
james webb
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda düzenlenen çöp şiş yarışmasına 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb adlı turist damga vurdu.Webb ile daha önce 46 dakikada 315 çöp şiş yiyerek rekor kıran Ceren Yılmaz Ay, 10 bin lira ödül ve tam altın için yarıştı. Yarışmanın başlamasından 4 dakika sonrası rakibinin 200 çöp şiş yediğini gören Ceren, bir süre sonra yemeği bırakıp onu izlemeye başladı.18 dakika 37 saniyede toplam 550 çöp şiş, 2 lavaş ve salata yiyen Webb, 1.5 litre de kola içti. Webb’e işletme sahibi tarafından 10 bin lira para ödül ile tam altın verildi.'4 kilo aldım’James Webb, 550 adet çöp şiş, 2 lavaş, 1.5 litre kola ve salata yediğini ve kendini iyi hissettiğini söyledi. İlk kez çöp şiş yediğini belirten Webb, kırdığı rekor sonrası aldığı parayla baklava alacağını söyledi. Yarışmaya 86 kiloyla başladığını aktaran Webb, çöp şişleri yedikten sonra 90 kilo olduğunu belirtti. ‘Bu kadar eti yemek için aslan olmak gerekiyor’Daha önce çöp şişte rekorlar kıran Ceren Yılmaz Ay ise, rakibinin iştahı karşısında ‘şaşkınlığını gizleyemediğini’ ifade etti. Ay, “550 çöp şiş yenmez diyordum ama gözlerimle görmüş oldum. Bir süre sonra onu izlemek keyif verici oldu. Bu kadar çöp şişi yemek için aslan olmak gerekiyor diye düşünüyordum. Çok hızlı yedi. 18 dakikada 550 çöp şişi başka insanın yiyebileceğini sanmıyorum” diye konuştu.‘Mutfakta şişleri yapan ustayı dumandan göremedim’İşletme sahibi İlyas Demir de “550 yiyebileceğini düşünmüyordum. Mutfakta şişleri yapan ustayı dumandan göremedim. İlk defa ızgaranın bir insana yetişemediğini gördüm. İnanılmaz bir rekor. Kendisine 10 bin lira ve tam altın hediye ettik” ifadelerini kullandı.
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james webb
james webb

Avustralyalı turist 18 dakikada 550 çöp şiş yedi

00:59 22.01.2023 (güncellendi: 01:02 22.01.2023)
© AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN-Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN-
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Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. Webb'in rakibi olan ve daha önce 46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren Yılmaz Ay, ‘şaşkınlığını gizleyemediğini’ ifade ederek, "Bir süre sonra onu izlemek keyif verici oldu" dedi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda düzenlenen çöp şiş yarışmasına 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb adlı turist damga vurdu.
Webb ile daha önce 46 dakikada 315 çöp şiş yiyerek rekor kıran Ceren Yılmaz Ay, 10 bin lira ödül ve tam altın için yarıştı. Yarışmanın başlamasından 4 dakika sonrası rakibinin 200 çöp şiş yediğini gören Ceren, bir süre sonra yemeği bırakıp onu izlemeye başladı.
© AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN-Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.
© AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN-
18 dakika 37 saniyede toplam 550 çöp şiş, 2 lavaş ve salata yiyen Webb, 1.5 litre de kola içti. Webb’e işletme sahibi tarafından 10 bin lira para ödül ile tam altın verildi.
© AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN-Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.
© AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN-

'4 kilo aldım’

James Webb, 550 adet çöp şiş, 2 lavaş, 1.5 litre kola ve salata yediğini ve kendini iyi hissettiğini söyledi. İlk kez çöp şiş yediğini belirten Webb, kırdığı rekor sonrası aldığı parayla baklava alacağını söyledi. Yarışmaya 86 kiloyla başladığını aktaran Webb, çöp şişleri yedikten sonra 90 kilo olduğunu belirtti.
© AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN-Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.
© AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN-

‘Bu kadar eti yemek için aslan olmak gerekiyor’

Daha önce çöp şişte rekorlar kıran Ceren Yılmaz Ay ise, rakibinin iştahı karşısında ‘şaşkınlığını gizleyemediğini’ ifade etti. Ay, “550 çöp şiş yenmez diyordum ama gözlerimle görmüş oldum. Bir süre sonra onu izlemek keyif verici oldu. Bu kadar çöp şişi yemek için aslan olmak gerekiyor diye düşünüyordum. Çok hızlı yedi. 18 dakikada 550 çöp şişi başka insanın yiyebileceğini sanmıyorum” diye konuştu.

‘Mutfakta şişleri yapan ustayı dumandan göremedim’

İşletme sahibi İlyas Demir de “550 yiyebileceğini düşünmüyordum. Mutfakta şişleri yapan ustayı dumandan göremedim. İlk defa ızgaranın bir insana yetişemediğini gördüm. İnanılmaz bir rekor. Kendisine 10 bin lira ve tam altın hediye ettik” ifadelerini kullandı.
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