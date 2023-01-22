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https://sputniknews.com.tr/20230122/aksenerden-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-vandal-serefsiz-ahlaksiz-1066044023.html
Akşener'den İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki: Vandal, şerefsiz, ahlaksız
Akşener'den İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki: Vandal, şerefsiz, ahlaksız
İYİ Parti lideri Akşener, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına, "Vandal, şerefsiz, ahlaksız" sözleriyle tepki gösterdi Akşener, "İktidar partisine düşen bu... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T15:47+0300
2023-01-22T15:49+0300
meral akşener
kuran-ı kerim
isveç
şanlıurfa
politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Şanlıurfa İl Kongresi'nde konuştu. Akşener, "O kadar baskıya, tehdide rağmen bu salonu şereflendirebilmek zaten çok büyük bir gurur kaynağı. Belki de siz gençler yarın herhangi bir sınava girdiğinizde bu kongrede olduğunuz için engelle karşılaşma endişesini bir kenara koyarak buradasınız. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.Akşener, şu ifadeleri kullandı:"2010 referandumunda hayır için çalıştık. Ben kendime Güneydoğu’yu seçtim çalışma alanı olarak.Türkiye’nin o kadim devlet anlayışının yok edildiği, kerim devlet anlayışının ise tamamen ortadan kalktığı bir ucube sistemle karşı karşıya kaldık. O beraber çalıştığımız 2017, bugün karşınızda olmamı sağlayan dönemdir. 43 il gezmişim, o illerin çoğunda salon bulamadık. Kendi şehrimizde yaptığımız toplantı basıldı. Kütahya’da salon bulamadık. Yani paramızla bulamadık. Bir başka şehirde salon bulduk, salon son anda iptal edildi; biz otoparkta toplandık. O kadar baskıya, tehdide rağmen bu salonu şereflendirebilmek zaten çok büyük bir gurur kaynağı. Siz bu ülkenin kaderini değiştirenlersiniz. Bu ülkenin yarınlara umutla bakmayı sağlayanlarsınız.Bugün 1950’li hatırlamıyoruz muhteremler, bugün 14 Mayıs’ta 1946’yı hatırlıyoruz biz. Kifayetsiz danışmalarla çalışıp siyasi tarihimizi bilmeyen muhteremler bugün 73 yıl sonrayı kendiniz yaşatıyorsunuz, biz onu değiştireceğiz. Mayıslar bizimdir, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat!İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepkiVandal, şerefsiz, ahlaksız. Bugüne kadar hangi dinden olursa olsun herhangi bir kutsal kitabı yakmaya kalkışmak ve bizim kitabımızı yakmaya kalkışmak ve İsveç hükümetinin buna insan hakları çerçevesinde izin vermesini şiddetli biçimde kınıyorum. Bunu yapmaya kalkışanları şerefsiz ve ahlaksız olarak ilan ediyorum. İktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır.Biz her seçimlere gitttiğimizde bu arada başka başka bir şeyler oluyor. Onlara karşı da hepimizin dikkatli ve uyanık olması lazım.Dış politikanın Urfa’ya etkileri… Biz coğrafyayı ekonomik coğrafya olarak tanımlıyoruz. Birinci derecede sınırdaşlarımızın ortaya koyduğu ekonomik değer 7 trilyon dolar. Buna Mısır’ı ilave edin, Türk dünyasını ilave edin. 21 trilyon dolar.Urfa, Kilis, Mardin, Gaziantep hepsinin Irak ve Suriye’ye ile ticari bağlantılarının bu şehirlerimize sağladığı faydayı düşünün. Bu fayda gitti, buna karşılık sayısını bir türlü devletimizin söyleyemediği sayıda göçmenle karşı karşıyayız."
https://sputniknews.com.tr/20230122/kuran-i-kerim-yakilmasin-sonrasi-isvec-basbakanindan-ilk-aciklama-saygisiz-bir-davranis-1066041638.html
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meral akşener, kuran-ı kerim, isveç, şanlıurfa
meral akşener, kuran-ı kerim, isveç, şanlıurfa

Akşener'den İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki: Vandal, şerefsiz, ahlaksız

15:47 22.01.2023 (güncellendi: 15:49 22.01.2023)
© İHAİYİ Parti lideri Akşener, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına, "Vandal, şerefsiz, ahlaksız" sözleriyle tepki gösterdi Akşener, "İktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır" çağrısını yaptı.
İYİ Parti lideri Akşener, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına, Vandal, şerefsiz, ahlaksız sözleriyle tepki gösterdi Akşener, İktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır çağrısını yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© İHA
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İYİ Parti lideri Akşener, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına, "Vandal, şerefsiz, ahlaksız" sözleriyle tepki gösterdi Akşener, "İktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır" çağrısını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Şanlıurfa İl Kongresi'nde konuştu. Akşener, "O kadar baskıya, tehdide rağmen bu salonu şereflendirebilmek zaten çok büyük bir gurur kaynağı. Belki de siz gençler yarın herhangi bir sınava girdiğinizde bu kongrede olduğunuz için engelle karşılaşma endişesini bir kenara koyarak buradasınız. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.
Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"2010 referandumunda hayır için çalıştık. Ben kendime Güneydoğu’yu seçtim çalışma alanı olarak.
Türkiye’nin o kadim devlet anlayışının yok edildiği, kerim devlet anlayışının ise tamamen ortadan kalktığı bir ucube sistemle karşı karşıya kaldık. O beraber çalıştığımız 2017, bugün karşınızda olmamı sağlayan dönemdir. 43 il gezmişim, o illerin çoğunda salon bulamadık. Kendi şehrimizde yaptığımız toplantı basıldı. Kütahya’da salon bulamadık. Yani paramızla bulamadık. Bir başka şehirde salon bulduk, salon son anda iptal edildi; biz otoparkta toplandık. O kadar baskıya, tehdide rağmen bu salonu şereflendirebilmek zaten çok büyük bir gurur kaynağı. Siz bu ülkenin kaderini değiştirenlersiniz. Bu ülkenin yarınlara umutla bakmayı sağlayanlarsınız.
Bugün 1950’li hatırlamıyoruz muhteremler, bugün 14 Mayıs’ta 1946’yı hatırlıyoruz biz. Kifayetsiz danışmalarla çalışıp siyasi tarihimizi bilmeyen muhteremler bugün 73 yıl sonrayı kendiniz yaşatıyorsunuz, biz onu değiştireceğiz. Mayıslar bizimdir, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat!

İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki

Vandal, şerefsiz, ahlaksız. Bugüne kadar hangi dinden olursa olsun herhangi bir kutsal kitabı yakmaya kalkışmak ve bizim kitabımızı yakmaya kalkışmak ve İsveç hükümetinin buna insan hakları çerçevesinde izin vermesini şiddetli biçimde kınıyorum. Bunu yapmaya kalkışanları şerefsiz ve ahlaksız olarak ilan ediyorum. İktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır.
Biz her seçimlere gitttiğimizde bu arada başka başka bir şeyler oluyor. Onlara karşı da hepimizin dikkatli ve uyanık olması lazım.
Dış politikanın Urfa’ya etkileri… Biz coğrafyayı ekonomik coğrafya olarak tanımlıyoruz. Birinci derecede sınırdaşlarımızın ortaya koyduğu ekonomik değer 7 trilyon dolar. Buna Mısır’ı ilave edin, Türk dünyasını ilave edin. 21 trilyon dolar.
Urfa, Kilis, Mardin, Gaziantep hepsinin Irak ve Suriye’ye ile ticari bağlantılarının bu şehirlerimize sağladığı faydayı düşünün. Bu fayda gitti, buna karşılık sayısını bir türlü devletimizin söyleyemediği sayıda göçmenle karşı karşıyayız."
İsveç'te İslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
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