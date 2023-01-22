https://sputniknews.com.tr/20230122/afyonkarahisarda-drift-yapan-surucuye-20-bin-342-lira-ceza-1066030165.html
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Afyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T03:38+0300
2023-01-22T03:38+0300
2023-01-22T03:47+0300
türkiye
afyonkarahisar
drift
ceza
bolvadin
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza verildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir kişinin otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.
türkiye
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afyonkarahisar, drift, ceza, bolvadin
afyonkarahisar, drift, ceza, bolvadin
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
03:38 22.01.2023 (güncellendi: 03:47 22.01.2023) Abone ol
Afyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir kişinin otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.