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https://sputniknews.com.tr/20230122/afyonkarahisarda-drift-yapan-surucuye-20-bin-342-lira-ceza-1066030165.html
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Afyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T03:38+0300
2023-01-22T03:47+0300
türkiye
afyonkarahisar
drift
ceza
bolvadin
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza verildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir kişinin otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.
türkiye
afyonkarahisar
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afyonkarahisar, drift, ceza, bolvadin
afyonkarahisar, drift, ceza, bolvadin

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

03:38 22.01.2023 (güncellendi: 03:47 22.01.2023)
© İHA / ONUR DALAfyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© İHA / ONUR DAL
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Afyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir kişinin otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.
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