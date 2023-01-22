https://sputniknews.com.tr/20230122/afyonkarahisarda-drift-yapan-surucuye-20-bin-342-lira-ceza-1066030165.html

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Afyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T03:38+0300

2023-01-22T03:38+0300

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türkiye

afyonkarahisar

drift

ceza

bolvadin

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza verildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir kişinin otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.

türkiye

afyonkarahisar

bolvadin

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afyonkarahisar, drift, ceza, bolvadin