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Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T04:32+0300
2023-01-22T04:33+0300
türkiye
adana
akaryakıt
saldırı
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AA'nın haberine göre, Taşçı Mahallesi Adana- Karataş kara yolundaki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.Bu sırada kasiyer 58 yaşındaki Ahmet Demir'e kurşunlar isabet etti.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
türkiye
adana
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adana, akaryakıt, saldırı
adana, akaryakıt, saldırı

Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 1 ölü

04:32 22.01.2023 (güncellendi: 04:33 22.01.2023)
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, Taşçı Mahallesi Adana- Karataş kara yolundaki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Bu sırada kasiyer 58 yaşındaki Ahmet Demir'e kurşunlar isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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