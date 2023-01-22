https://sputniknews.com.tr/20230122/abdli-eski-istihbarat-subayi-siyasi-cekisme-ukraynayi-yenilgiye-mahkum-etti-1066051163.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Siyasi çekişme Ukrayna'yı yenilgiye mahkum etti

ABD’li eski istihbarat subayı: Siyasi çekişme Ukrayna'yı yenilgiye mahkum etti

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Kiev makamlarına özgü olan iç bölünmelerin ve entrikaların Rusya'da olmamasının... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T22:15+0300

2023-01-22T22:15+0300

2023-01-22T22:15+0300

ukrayna krizi

abd

istihbarat

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çatışma

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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, John Mark Dougan’ın YouTube kanalında verdiği demeçte Kiev’deki iç bölünmelerin ve entrikaların Rusya’da olmamasının Ukrayna’daki çatışmada Moskova için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.Ritter, “(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in şu anda Ukrayna Genelkurmay Başkanı (Valeriy) Zalujnıy ile bir iç siyasi çatışmaya dahil olduğunu görüyoruz. Orada Rusya'da olmayan birçok iç çekişme, siyasi entrika oluyor” diye konuştu.Ukrayna liderinin, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başlıca rakibi olabileceği için General Zalujnıy ile çatışmaya odaklandığına dikkat çeken Ritter, oysa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin iç karartıcı durumu nedeniyle ülkenin şu anda daha ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.Ritter, “Ukraynalı askerler perişan durumda, moralleri bozuk. Silah teslimatları gelişigüzel gerçekleşiyor, askerler ise gerekli eğitimin olmamasından dolayı onları nasıl kullanacaklarını bilmiyor” ifadelerini kullandı.Eski istihbaratçıya göre tedarik edilen NATO teçhizatının olayların gidişatı üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olamaz.

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