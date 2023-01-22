Çin, 'Tavşan Yılı'na girdi

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Çin astrolojisine göre Tavşan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde dördüncü yıla denk geliyor.

Efsaneye göre hızına güvenen tavşan, yılların sırasını belirleyecek göksel yarışta kendisini rakipsiz görmektedir. Gün ağarırken başlayan yarışta hızla yol alan tavşan, bitişe yaklaştığında etrafında hiçbir hayvan yoktur. Yarışı nasılsa kazanacağını düşünerek dinlenmek için yol kenarına kıvrılıp uykuya dalar. Uyandığında üç hayvanın kendisinden önce yarışı bitirdiğini görür. Sıçan kurnazlığı, öküz gayreti, kaplan ise atılganlığıyla onun hızını alt etmiştir. Çin kültüründe tavşan figürü, 12 hayvan içerisinde en şanslısı görülüyor. Tavşan, merhameti, masumiyeti ve zarafeti temsil ediyor. Sakin, barışçı, münakaşadan kaçınan, içe dönük ve duyarlı kişilik yapısı, Tavşan Yılı'na ve bu yıllarda doğanlara atfedilen özellikler arasında sayılıyor. Çinliler, yeni yılda tavşan ruhunun ülkeye barış, sükunet ve huzur getirmesini umuyor.