Çin, 'Tavşan Yılı'na girdi

'Sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin geçen yılın sonunda terk edilmesinin ardından ülke, üç yıl sonra ilk kez Ay Yeni Yılı'nı toplu testler, karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları olmadan karşıladı.
'Sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin geçen yılın sonunda terk edilmesinin ardından ülke, üç yıl sonra ilk kez Ay Yeni Yılı'nı toplu testler, karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları olmadan karşıladı.
Yeni yıl arifesinde başkent Pekin’de ve ülkenin pek çok şehrinde caddeler ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleriyle süslendi. Evlerin kapılarının üzerine tavşan figürlerinin yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu ikili şeritler yapıştırıldı.
Yeni yıl arifesinde başkent Pekin’de ve ülkenin pek çok şehrinde caddeler ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleriyle süslendi. Evlerin kapılarının üzerine tavşan figürlerinin yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu ikili şeritler yapıştırıldı.
Çinliler, yeni yılda ebeveynlerini ziyaret etti, arife akşamı yeni yıl yemekleri ailece yenildi, yeni yıl günü tapınaklara ziyarette bulunuldu.
Çinliler, yeni yılda ebeveynlerini ziyaret etti, arife akşamı yeni yıl yemekleri ailece yenildi, yeni yıl günü tapınaklara ziyarette bulunuldu.
Çin geleneğine göre insanların yeni yıl öncesi sıla-i rahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan 'Bahar Bayramı' döneminde milyonlarca kişi, memleketlerini ziyaret etmek için ülke içinde yolculuklar yapıyor.
'Çunyün' adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, 'dünyanın en büyük kitlesel göçü' olarak adlandırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 2.1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini aktardı.
Çin geleneğine göre insanların yeni yıl öncesi sıla-i rahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan 'Bahar Bayramı' döneminde milyonlarca kişi, memleketlerini ziyaret etmek için ülke içinde yolculuklar yapıyor.
'Çunyün' adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, 'dünyanın en büyük kitlesel göçü' olarak adlandırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 2.1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini aktardı.
Çin astrolojisine göre Tavşan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde dördüncü yıla denk geliyor.
Efsaneye göre hızına güvenen tavşan, yılların sırasını belirleyecek göksel yarışta kendisini rakipsiz görmektedir. Gün ağarırken başlayan yarışta hızla yol alan tavşan, bitişe yaklaştığında etrafında hiçbir hayvan yoktur. Yarışı nasılsa kazanacağını düşünerek dinlenmek için yol kenarına kıvrılıp uykuya dalar. Uyandığında üç hayvanın kendisinden önce yarışı bitirdiğini görür. Sıçan kurnazlığı, öküz gayreti, kaplan ise atılganlığıyla onun hızını alt etmiştir. Çin kültüründe tavşan figürü, 12 hayvan içerisinde en şanslısı görülüyor. Tavşan, merhameti, masumiyeti ve zarafeti temsil ediyor. Sakin, barışçı, münakaşadan kaçınan, içe dönük ve duyarlı kişilik yapısı, Tavşan Yılı'na ve bu yıllarda doğanlara atfedilen özellikler arasında sayılıyor. Çinliler, yeni yılda tavşan ruhunun ülkeye barış, sükunet ve huzur getirmesini umuyor.
Çin astrolojisine göre Tavşan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde dördüncü yıla denk geliyor.
Efsaneye göre hızına güvenen tavşan, yılların sırasını belirleyecek göksel yarışta kendisini rakipsiz görmektedir. Gün ağarırken başlayan yarışta hızla yol alan tavşan, bitişe yaklaştığında etrafında hiçbir hayvan yoktur. Yarışı nasılsa kazanacağını düşünerek dinlenmek için yol kenarına kıvrılıp uykuya dalar. Uyandığında üç hayvanın kendisinden önce yarışı bitirdiğini görür. Sıçan kurnazlığı, öküz gayreti, kaplan ise atılganlığıyla onun hızını alt etmiştir. Çin kültüründe tavşan figürü, 12 hayvan içerisinde en şanslısı görülüyor. Tavşan, merhameti, masumiyeti ve zarafeti temsil ediyor. Sakin, barışçı, münakaşadan kaçınan, içe dönük ve duyarlı kişilik yapısı, Tavşan Yılı'na ve bu yıllarda doğanlara atfedilen özellikler arasında sayılıyor. Çinliler, yeni yılda tavşan ruhunun ülkeye barış, sükunet ve huzur getirmesini umuyor.