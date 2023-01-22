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Çin, 'Tavşan Yılı'na girdi
Çin, 'Tavşan Yılı'na girdi
Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Ay takvimine göre ilk yılbaşı kutlandı. Ülke, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 22 Ocak’ta 'Kaplan Yılı'nı... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, çin, tavşan, kaplan, kovid-19, fotoğraf
фото, çin, tavşan, kaplan, kovid-19, fotoğraf

Çin, 'Tavşan Yılı'na girdi

13:26 22.01.2023
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Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Ay takvimine göre ilk yılbaşı kutlandı. Ülke, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 22 Ocak’ta 'Kaplan Yılı'nı geride bırakarak 'Tavşan Yılı'na girdi.
© AFP 2023 / STR

'Sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin geçen yılın sonunda terk edilmesinin ardından ülke, üç yıl sonra ilk kez Ay Yeni Yılı'nı toplu testler, karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları olmadan karşıladı.

&#x27;Sıfır vaka&#x27; olarak adlandırılan katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin geçen yılın sonunda terk edilmesinin ardından ülke, üç yıl sonra ilk kez Ay Yeni Yılı&#x27;nı toplu testler, karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları olmadan karşıladı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / STR

'Sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin geçen yılın sonunda terk edilmesinin ardından ülke, üç yıl sonra ilk kez Ay Yeni Yılı'nı toplu testler, karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları olmadan karşıladı.

© AFP 2023 / STR

Yeni yıl arifesinde başkent Pekin’de ve ülkenin pek çok şehrinde caddeler ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleriyle süslendi. Evlerin kapılarının üzerine tavşan figürlerinin yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu ikili şeritler yapıştırıldı.

Yeni yıl arifesinde başkent Pekin’de ve ülkenin pek çok şehrinde caddeler ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleriyle süslendi. Evlerin kapılarının üzerine tavşan figürlerinin yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu ikili şeritler yapıştırıldı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / STR

Yeni yıl arifesinde başkent Pekin’de ve ülkenin pek çok şehrinde caddeler ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleriyle süslendi. Evlerin kapılarının üzerine tavşan figürlerinin yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu ikili şeritler yapıştırıldı.

© AFP 2023 / STR

Çinliler, yeni yılda ebeveynlerini ziyaret etti, arife akşamı yeni yıl yemekleri ailece yenildi, yeni yıl günü tapınaklara ziyarette bulunuldu.

Çinliler, yeni yılda ebeveynlerini ziyaret etti, arife akşamı yeni yıl yemekleri ailece yenildi, yeni yıl günü tapınaklara ziyarette bulunuldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / STR

Çinliler, yeni yılda ebeveynlerini ziyaret etti, arife akşamı yeni yıl yemekleri ailece yenildi, yeni yıl günü tapınaklara ziyarette bulunuldu.

© AFP 2023 / STR

Çin geleneğine göre insanların yeni yıl öncesi sıla-i rahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan 'Bahar Bayramı' döneminde milyonlarca kişi, memleketlerini ziyaret etmek için ülke içinde yolculuklar yapıyor.

'Çunyün' adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, 'dünyanın en büyük kitlesel göçü' olarak adlandırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 2.1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini aktardı.

Çin geleneğine göre insanların yeni yıl öncesi sıla-i rahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı&#x27;nı içine alan &#x27;Bahar Bayramı&#x27; döneminde milyonlarca kişi, memleketlerini ziyaret etmek için ülke içinde yolculuklar yapıyor.&#x27;Çunyün&#x27; adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, &#x27;dünyanın en büyük kitlesel göçü&#x27; olarak adlandırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat&#x27;ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 2.1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini aktardı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / STR

Çin geleneğine göre insanların yeni yıl öncesi sıla-i rahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan 'Bahar Bayramı' döneminde milyonlarca kişi, memleketlerini ziyaret etmek için ülke içinde yolculuklar yapıyor.

'Çunyün' adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, 'dünyanın en büyük kitlesel göçü' olarak adlandırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 2.1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini aktardı.

© AFP 2023 / STR

Çin astrolojisine göre Tavşan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde dördüncü yıla denk geliyor.

Efsaneye göre hızına güvenen tavşan, yılların sırasını belirleyecek göksel yarışta kendisini rakipsiz görmektedir. Gün ağarırken başlayan yarışta hızla yol alan tavşan, bitişe yaklaştığında etrafında hiçbir hayvan yoktur. Yarışı nasılsa kazanacağını düşünerek dinlenmek için yol kenarına kıvrılıp uykuya dalar. Uyandığında üç hayvanın kendisinden önce yarışı bitirdiğini görür. Sıçan kurnazlığı, öküz gayreti, kaplan ise atılganlığıyla onun hızını alt etmiştir. Çin kültüründe tavşan figürü, 12 hayvan içerisinde en şanslısı görülüyor. Tavşan, merhameti, masumiyeti ve zarafeti temsil ediyor. Sakin, barışçı, münakaşadan kaçınan, içe dönük ve duyarlı kişilik yapısı, Tavşan Yılı'na ve bu yıllarda doğanlara atfedilen özellikler arasında sayılıyor. Çinliler, yeni yılda tavşan ruhunun ülkeye barış, sükunet ve huzur getirmesini umuyor.

Çin astrolojisine göre Tavşan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde dördüncü yıla denk geliyor.Efsaneye göre hızına güvenen tavşan, yılların sırasını belirleyecek göksel yarışta kendisini rakipsiz görmektedir. Gün ağarırken başlayan yarışta hızla yol alan tavşan, bitişe yaklaştığında etrafında hiçbir hayvan yoktur. Yarışı nasılsa kazanacağını düşünerek dinlenmek için yol kenarına kıvrılıp uykuya dalar. Uyandığında üç hayvanın kendisinden önce yarışı bitirdiğini görür. Sıçan kurnazlığı, öküz gayreti, kaplan ise atılganlığıyla onun hızını alt etmiştir. Çin kültüründe tavşan figürü, 12 hayvan içerisinde en şanslısı görülüyor. Tavşan, merhameti, masumiyeti ve zarafeti temsil ediyor. Sakin, barışçı, münakaşadan kaçınan, içe dönük ve duyarlı kişilik yapısı, Tavşan Yılı&#x27;na ve bu yıllarda doğanlara atfedilen özellikler arasında sayılıyor. Çinliler, yeni yılda tavşan ruhunun ülkeye barış, sükunet ve huzur getirmesini umuyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / STR

Çin astrolojisine göre Tavşan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde dördüncü yıla denk geliyor.

Efsaneye göre hızına güvenen tavşan, yılların sırasını belirleyecek göksel yarışta kendisini rakipsiz görmektedir. Gün ağarırken başlayan yarışta hızla yol alan tavşan, bitişe yaklaştığında etrafında hiçbir hayvan yoktur. Yarışı nasılsa kazanacağını düşünerek dinlenmek için yol kenarına kıvrılıp uykuya dalar. Uyandığında üç hayvanın kendisinden önce yarışı bitirdiğini görür. Sıçan kurnazlığı, öküz gayreti, kaplan ise atılganlığıyla onun hızını alt etmiştir. Çin kültüründe tavşan figürü, 12 hayvan içerisinde en şanslısı görülüyor. Tavşan, merhameti, masumiyeti ve zarafeti temsil ediyor. Sakin, barışçı, münakaşadan kaçınan, içe dönük ve duyarlı kişilik yapısı, Tavşan Yılı'na ve bu yıllarda doğanlara atfedilen özellikler arasında sayılıyor. Çinliler, yeni yılda tavşan ruhunun ülkeye barış, sükunet ve huzur getirmesini umuyor.

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