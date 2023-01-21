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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230121/zaporojye-bolge-idaresi-kiev-zaporojye-bolgesine-yedek-guc-sevkediyor-1066012671.html
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Zaporojye bölgesine yedek güç sevkediyor
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Zaporojye bölgesine yedek güç sevkediyor
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Kiev rejiminin Zaporojye bölgesindeki cepha hattına hızlı bir şekilde yedek güçler sevkettiğini bildirdi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T15:30+0300
2023-01-21T15:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
zaporizhzhya nükleer santrali
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Komsomolskaya Pravda radyosuna demecinde Kiev rejiminin yedek güçlerini hızlı bir şekilde Zaporojye bölgesindeki cepha hattına sevkettiğini söyledi.Rogov, “Şu anda Kiev rejimi, ağır topçu ve çoklu roketatar sistemleriyle saldırı başlatmak için Zaporojye- Krivoy Rog yönünden, Dnepropetrovsk bölgesinden Zaporojye bölgesindeki cephe hattına acil şekilde yedek güçler sevkediyor” dedi.Son günlerde Rus ordusunun, Ukrayna birliklerinin ana ikmalinin yapıldığı Kamenskoye-Orehov otoyolunu ateş kontrolü altına almayı başardığını belirten Rogov, “Şu anda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri büyük bir mühimmat eksikliği yaşıyor. Mevzilerimize daha önce 15-20 top mermisi ateşliyorken şu anda sadece bir veya iki atış yapmakla yetiniyorlar. Bunun nedeni, çatışma hattı boyunca yolun kontrolünün ele geçirilmesinden doğan lojistik aksaklıkların yanı sıra, silah ve mühimmatın bulunduğu depoların imha edilmesidir” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, rusya, zaporizhzhya nükleer santrali
ukrayna, rusya, zaporizhzhya nükleer santrali

Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Zaporojye bölgesine yedek güç sevkediyor

15:30 21.01.2023
© Sputnik / РИА НовостиZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Kiev rejiminin Zaporojye bölgesindeki cepha hattına hızlı bir şekilde yedek güçler sevkettiğini bildirdi.
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Komsomolskaya Pravda radyosuna demecinde Kiev rejiminin yedek güçlerini hızlı bir şekilde Zaporojye bölgesindeki cepha hattına sevkettiğini söyledi.
Rogov, “Şu anda Kiev rejimi, ağır topçu ve çoklu roketatar sistemleriyle saldırı başlatmak için Zaporojye- Krivoy Rog yönünden, Dnepropetrovsk bölgesinden Zaporojye bölgesindeki cephe hattına acil şekilde yedek güçler sevkediyor” dedi.
Son günlerde Rus ordusunun, Ukrayna birliklerinin ana ikmalinin yapıldığı Kamenskoye-Orehov otoyolunu ateş kontrolü altına almayı başardığını belirten Rogov, “Şu anda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri büyük bir mühimmat eksikliği yaşıyor. Mevzilerimize daha önce 15-20 top mermisi ateşliyorken şu anda sadece bir veya iki atış yapmakla yetiniyorlar. Bunun nedeni, çatışma hattı boyunca yolun kontrolünün ele geçirilmesinden doğan lojistik aksaklıkların yanı sıra, silah ve mühimmatın bulunduğu depoların imha edilmesidir” ifadelerini kullandı.
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