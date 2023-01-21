https://sputniknews.com.tr/20230121/zaporojya-bolge-idaresi-ukrayna-ordusunun-zaporojye-bolgesindeki--savunma-hatti-kirildi-1066007626.html

Zaporojya Bölge İdaresi: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki savunma hattı kırıldı

Zaporojya Bölge İdaresi: Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki savunma hattı kırıldı

Zaporojye Bölge İdaresi, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki birinci savunma hattını kırdığını duyurdu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T11:49+0300

2023-01-21T11:49+0300

2023-01-21T11:50+0300

ukrayna krizi

zaporizhzhya nükleer santrali

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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki cephenin belirli kısımlarındaki birinci savunma hattını kırdığını, çatışmaların sürdüğünü belirtti.Sputnik’e konuşan Rogov, “Ukrayna ordusunun Zaporojye yönündeki birinci savunma hattı kırıldı. Bazı yerlerde keşif saldırıları sürerken, bazı yerlerde daha derinlere ilerleyerek düşmanı yerleşim yerlerinden temizleme faaliyeti yürütülüyor. İnisiyatif tüm cephe hattı boyunca ordumuzun elinde. Çatışmalar yoğun bir şekilde sürüyor” dedi.Ukrayna ordusunun ana savunma hattının, kontrolleri altındaki Kamenskoye-Orehov-Gulyaypole kentleri çevresine kurulduğunu belirten Rogov, “Kamenskoye ve Orehov, Zaporojye kentine açılan yol” ifadesini kullandı.Daha önce, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Orehov'un güneybatı ve güneydoğusunda bulunan dört yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği, Ukrayna birliklerinin ikinci savunma hattına çekildiği bildirilmişti.Rosenergoatom: Kiev, Zaporojye NGS çalışanlarını işbirliğine zorluyorRosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Kiev’in Zaporojye NGS çalışanlarını işbirliğine zorlama girişimlerini hızlandırdığını belirtti.Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom şirketinin Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, Sputnik’e demecinde Ukrayna istihbarat servislerinin giderek artan bir şekilde Zaporojye Nükleer Güç Santrali çalışanlarını kendileriyle işbirliği yapmaya zorladığını ve aile üyelerini korkutmaya çalıştığını söyledi.Karçaa, “Çalışanları işbirliğine zorlama girişimlerinin artığını biliyoruz. Ukrayna istihbarat servislerinin nispeten sakinleştiği bir dönem vardı, şimdi tekrar aktifleşmeye başladılar. NGS çalışanlarını başta telefon görüşmeleri olmak üzere, çeşitli yöntemlerle kendileriyle işbirliğine zorluyorlar” dedi.Tüm bunların santral personeliyle çalışmada zorluklar yarattığını belirten Karçaa , “Her şeye rağmen ilerliyoruz. İnsanlar sözleşme imzalamaya devam ediyor. Halihazırda bu tür üç binden fazla sözleşme var” ifadelerini kullandı.

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